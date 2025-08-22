vendredi, 22 août 2025 -

Abomey-Calavi

Régisseur et Surveillant de prison limogés après évasion d’un détenu

(4 agents de police en arrêt de rigueur)




Des sanctions sont tombées à la suite de l’évasion, le 18 août dernier, d’un détenu de la prison civile d’Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique.

Idayatou Boukari, le régisseur de la prison civile d’Abomey-Calavi et Aballo Osseni, et son surveillant général ont été relevés de leurs fonctions. 4 agents de police ont été également mis aux arrêts de rigueur.

Le limogeage des responsables de la maison d’arrêt et la sanction à l’encontre des agents de police fait suite à l’évasion du prisonnier Hountchegnon Armel.

Condamné à 25 ans de prison, le détenu s’est échappé le lundi 18 aôut. Le fugitif était responsable de cellules au sein de la prison. Sa connaissance des lieux aurait facilité l’évasion.

Le prisonnier en cavale était condamné à une lourde peine dans une affaire criminelle.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




