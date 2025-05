Réflexion sur l’avenir de la fonction finance et de contrôle de Gestion dans les entreprises

Après la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, c’est le tour du Bénin d’abriter la conférence sous régionale et internationale des dirigeants financiers et des contrôleurs de Gestion.

Du 26 au 28 mai 2025, la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin accueille les journées West Africa Financial Days, qui est une plateforme sous régionale et internationale d’échanges entre les dirigeants financiers et les contrôleurs de gestion sur différentes thématiques. L’évènement est placé sous le parrainage de Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, et réunit les participants venus de la France, du Maroc, de la Tunisie, du Burkina Faso, de la Cote d’Ivoire, du Togo et Bénin et ceux de plusieurs institutions sous régionales (BOAD, BRVM, etc).

Les travaux vont tourner autour du thème : « Évolution de la fonction finance de l’entreprise, dans un environnement numérisé et digitalisé, durable et incertain : enjeux et défis nouveaux du DAF/DFC, du contrôleur de gestion et du crédit manager ».

Durant la première journée, les sous thèmes abordés sont : « Le rôle du DAF/DFC : pilotage de la performance de l’entreprise » ; « Cartographie des risques : Outil de gouvernance et de croissance de l’entreprise » ; la « digitalisation de la fonction financière : l’IA au service des DAF et du contrôle » ; et « Le DAF et le contrôleur de gestion face aux risques de fraude et de corruption dans l’entreprise ».

Toutes ces interventions visent à explorer les technologies émergentes et leur impact sur la fonction financière, les défis éthiques et réglementaires auxquels sont confrontés les professionnels de la finance et des stratégies pour améliorer la performance et la résilience des entreprises face aux risques permanents de fraude et de la corruption.

La seconde journée, le 27 mai, est marquée par des panels sur des sujets tels que « Enjeux et Atouts de l’IA : Comment les DAF et les Contrôleurs de Gestion doivent se positionner pour en tirer avantage et transformer durablement les entreprises, tout en améliorant leurs performances ? », ainsi que « Enjeux et Atouts de la Finance Durable dans les États de l’UEMOA : au Regard des Performances et de la Compétitivité des Entreprises à l’International ».

Les participants auront également l’occasion de visiter le port de Cotonou, un point névralgique pour le commerce dans la région. Le dernier jour, le 28 mai, sera consacré à l’Assemblée générale extraordinaire élective de l’AP-FCG/UEMOA, au renouvellement des membres du Conseil d’administration du Bureau exécutif, ainsi qu’à des visites de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé et de sites touristiques à Ouidah.

Après la rencontre de Cotonou, viendront le tour des autres pays membres de l’UEMOA.

