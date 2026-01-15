Recrutement multipostes pour le compte du FNDA

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat avec le ProCaR et le renforcement de son effectif, le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) lance le recrutement pour pouvoir aux postes ci-après : un (01) Chargé de la convention ProCAR-FNDA-PRIMA/PADMAR ; un Chargé de pôles ; un (01) Assistant financier. Les personnes désireuses de postuler devront faire parvenir leur dossier complet en un fichier unique PDF au plus tard le 31 janvier 2026 à l’adresse électronique recrutement@fnda.bj.

