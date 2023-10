Recrutement multipostes au profit du LESE

Le Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement Durable, lance un avis de recrutement multipostes au profit du « Laboratoire d’Études et de la Surveillance Environnementales (LESE) ». Les dossiers de candidature seront soumis via le mail dgec.recrutement@gouv.bj avec copie au consultant international teko.napporn@univ-poittiers.fr du 30 octobre au 10 novembre à minuit, date de fermeture du site pour le dépôt.

Les postes concernés sont : Directeur Général ; Chef Département Etude et Analyse des Polluants et des Radiation ; Chef de Département Investigations, et Gestion de la Qualité de l’Environnement, Chef de Département Analyse du Cycle de vie des Polluants et Modélisation des Contaminants des Écosystèmes, Chef Service Étude et Analyse des Polluants et des Radiations ; Chef Service Investigation et Gestion de la Qualité de l’Environnement ; Chef Division Investigations, Etude et Analyse des Polluants et des Radiations ; Chef Division Gestion de la Qualité de l’Environnement ; Chef Division Analyse du Cycle de vie des Polluants et de la Modélisation des Contaminants des Écosystèmes, des Techniciens de Laboratoire et d’Assistant de Direction .

