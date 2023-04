Recrutement exceptionnel de 5000 jeunes annoncé

En Conseil des ministres mercredi 12 avril 2023, le gouvernement a autorisé le recrutement et formation à titre exceptionnel de 5000 jeunes au profit de l’armée béninoise au titre des années 2023 et 2024.

