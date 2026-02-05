Recrutement des dirigeants de la future École des Métiers du Tourisme

L’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET) a lancé, ce 3 février 2026, un avis de recrutement pour les postes de Directeur général et de Directeur des études de la future École des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration (EMTHR).

Le ou la futur (e) Directeur (trice) général (e) devra justifier d’au moins 10 ans d’expérience à un poste de direction et posséder une solide expertise en management et en gestion financière.

Pour le poste de Directeur (trice) des études, l’appel s’adresse aux enseignants de catégorie A1 justifiant de dix années d’expérience dans l’enseignement technique et professionnel. Pour les deux postes, une parfaite maîtrise du français et de l’anglais est exigée.

Les candidats ont jusqu’au 20 février 2026 pour soumettre leur dossier, soit par dépôt physique au siège de l’ADET à Cotonou, soit par voie électronique. L’agence précise que les candidatures féminines sont « vivement encouragées » pour ces postes de haute responsabilité.

Soutenu financièrement par l’Agence Luxembourgeoise de Développement (LUXDEV), ce projet phare vise à transformer le tourisme en un levier majeur de développement économique. L’école ambitionne de devenir un pôle de référence international pour former une nouvelle génération de professionnels capables de répondre aux besoins immédiats du marché béninois. Le site définitif de l’école est prévu à Adounko dans la commune de Ouidah. Mais l’établissement ouvrira ses portes de manière provisoire à Cotonou. Des formations certifiantes de courte durée y seront rapidement déployées pour fournir du personnel qualifié aux plateformes hôtelières.

LIRE L’AVIS D’APPEL A CANDIDATURES

