Renforcement des effectifs

Recrutement de 221 agents spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse




Le gouvernement a annoncé ce mercredi 24 septembre 2025, en Conseil des ministres un recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2025.

Un nouveau recrutement sur titre et formation de 221 fonctionnaires spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse au titre de l’année 2025 est annoncé. Il s’agit de 180 spécialistes de la sécurisation et de la surveillance des forêts et 41 autres spécialistes répartis dans les domaines de compétences ciblés, pour faire face à l’urgence appelant le renforcement des effectifs dédiés à la surveillance des aires protégées.

A.A.A

24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso




