Recrutement de 10 jeunes au ‘’Programme des Volontaires de Paris 2024’’

L’Ambassade de France et France Volontaires au Bénin lancent un appel à candidatures pour le recrutement de 10 jeunes Béninois au titre du « Programme des Volontaires de Paris 2024 ». C’est dans le cadre de la labellisation « Terre de Jeux 2024 ».

Appel à candidatures pour le recrutement de 10 jeunes éninois au titre du « Programme des Volontaires de Paris 2024 ». Selon l’appel à candidatures « les 10 candidats sélectionnés effectueront une mission de service civique en France (6 à 8 mois) en 2024, après avoir effectué un volontariat national (2 à 4 mois ». Certains auront également l’opportunité d’être volontaire lors des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024 !.

Les candidats seront sélectionnés par un comité de sélection composé de l’Ambassade de France, de France Volontaires, du Comité National Olympique et Sportif béninois (CNOS-Ben), de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) et du Ministère des sports. Ils pourront également s’inscrire, dès le mois de janvier 2023, sur la plateforme pour avoir une chance d’être mobilisés pour les JOP qui se dérouleront du 26 juillet au 8 septembre 2024. Voici les conditions, les critères de sélection, et le calendrier.

14 juin 2022 par ,