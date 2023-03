Le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable à travers la Direction Générale de l’Environnement et du Climat lance un avis de recrutement d’un assistant technique de mission pour le compte de l’Initiative LoCal ’’Local Climate Adaptive Living Facility’’. Les dossiers doivent être déposés au Secrétariat Administratif de la Direction Générale de l’Environnement et du Climat au plus tard le mercredi 05 avril 2023 à 17 heures. Lire les pièces à fournir, et les compétences requises.

