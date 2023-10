L’Agence Bénin Tourisme lance un avis de recrutement d’un directeur de la demande et de la commercialisation touristique. Sa mission est d’animer, de piloter et de coordonner les activités opérationnelles de la direction, en intégrant les notions de performance, de démarche qualité et de professionnalisation des équipes. La candidature doit être soumise au plus tard le 18 novembre 2023 à l’adresse recrutement.bt@presidence.bj. Lire la fiche descriptive du poste à pouvoir et le profil du poste.

