Recrutement à 5 postes au profit de l’ACPR

Recrutement dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Agence de Collecte des Paiements et du Recouvrement (ACPR). L’Agence envisage de recruter un directeur des Encaissements et du Recouvrement ; un directeur des Systèmes d’Information ; une personne Responsable des Marchés Publics ; un Spécialiste en Communication et Marketing et un spécialiste Auditeur Sénior. Les dossiers de candidature doivent être transmis en un fichier unique PDF à l’adresse mail suivant : recrutement@acpr.bj. La date limite de candidature est fixée au 24 novembre 2023, à 00 heures précises.

L’Agence de Collecte des Paiements et du Recouvrement a pour missions, d’assurer le recouvrement des montants des prestations facturées et des créances des citoyens pour le compte des entités de l’Etat, notamment la Société Nationale des Eaux du Bénin, la Société Béninoise d’Energie Electrique et la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité. Lire l’avis de recrutement.

