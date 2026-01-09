Recrudescence des accidents de circulation, l’appel des évêques aux citoyens

La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers inquiète la Conférence épiscopale du Bénin (CEB). Elle l’a exprimé à travers le communiqué final rendu public au terme des travaux de sa 77e Session Plénière Ordinaire tenue à Cotonou du 6 au 8 janvier 2026.

La recrudescence des accidents de la circulation sur les axes routiers préoccupent les évêques du Bénin. Réunis à Cotonou les 6, 7, et 8 janvier 2026, pour les travaux de la 77e Session Plénière Ordinaire de la CEB, ils ont rappelé que « la vie est un précieux don de Dieu, et que chacun a le devoir de préserver la sienne et celle des autres conformément à l’enseignement de l’encyclique Donum vitae du Pape Jean-Paul II » ; laquelle dispose que « Le don de la vie que Dieu, Créateur et Père, a confié à l’homme, impose à celui-ci de prendre conscience de sa valeur inestimable et d’en assumer la responsabilité (no 1) ». Pour cela, ils invitent tous les citoyens à une prise de conscience collective, et exhortent les autorités gouvernementales ainsi que les Forces de sécurité à jouer leurs partitions respectives pour la préservation des vies.

Les évêques du Bénin ont insisté par la même occasion, sur la sensibilisation à temps et à contretemps, afin d’instaurer une culture de la prudence et du respect du Code de la route, de protéger les vies humaines et de prévenir les drames sur les axes routiers.

