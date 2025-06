Recours contre le Secrétaire général administratif du Parlement

Par une requête en date du 18 mars 2025, trois candidats au concours de sélection des membres de la 4e mandature du Parlement des Jeunes du Bénin forment un recours contre le secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale pour violation des articles 26 de la Constitution, et 3.1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Des candidats au concours de sélection des membres de la 4e mandature du Parlement des Jeunes du Bénin forment un recours devant la Cour constitutionnelle contre le secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale. Les requérants, au nombre de trois, estiment que ce cadre du Parlement Béninois a violé les dispositions de l’article 26 de la Constitution, et 3.1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

Dans le cadre du concours de sélection sus cité, les requérants déclarent n’avoir pas été présélectionnés en raison de critères d’âge, alors qu’ils étaient tous âgés de 23 ans à la date du 31 janvier 2025 selon le communiqué Nº0462-25/AN/SGA/SCIP/DCBM, en date du 17 janvier 2025, fixant les critères de participation dont le critère de l’âge : « être âgé de 18 à 23 ans au plus à la date du 31 janvier 2025 ». Ainsi, pour être nés respectivement le 30 novembre 2001, le 23 juin 2001 et le 19 février 2001, ils estiment qu’ils remplissaient bien le critère d’âge, et que leurs dossiers ne devraient être rejetés pour ce motif.

Mais contre toute attente, après la publication de la liste des candidats présélectionnés par le secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, il leur a été donné de constater « qu’aucun candidat né avant le 30 janvier 2002, y compris donc ceux nés en 2001, n’avait été présélectionné ». Une situation qui pose un problème d’égalité de tous devant la loi, et relève « d’une différence de traitement ».

Pour ce fait, ils exhortent le président de la Haute juridiction à « prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits constitutionnels ».

