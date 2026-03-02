Récompense exceptionnelle à quiconque aiderait à retrouver les mutins en fuite

La Police républicaine propose une importante somme à toute personne qui aiderait à retrouver les mutins en fuite après les évènements du 7 décembre 2025 au Bénin.

Vingt millions de francs CFA, c’est le minimum que la Police veut offrir en récompense à toute personne qui aiderait à retrouver les sieurs TIGRI PASCAL, AMBIENI CASTRO, SAMARY OUSMANE, SANHOUEKOUA BERNARD, MOUSSA NOMA RAFIOU, DASSOUDO DEMANMON, ISSA SOUMANOU, SETONDJI LAURIER, et OSSENI YACOUBOU MOUDACHIROU, tous impliqués dans le coup d’Etat manqué du 7 décembre 2025, et activement recherchés par les services de sécurité.

La récompense de 20 millions de francs CFA selon l’annonce devenue virale sur la toile, 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗲𝘃𝘂𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗵𝗮𝘂𝘀𝘀𝗲 𝘀𝗶 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝘂𝗴𝗶𝘁𝗶𝗳.

Il y a quelques jours, la Police a lancé un avis de recherche pour retrouver les mutins en fuite. Toute personne disposant d’informations pouvant mener à la capture des 9 militaires doit contacter immédiatement le numéro 01 91 79 77 77, contre une « forte récompense ».

F. A. A.

