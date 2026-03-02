lundi, 2 mars 2026 -

1245 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Coup d’Etat déjoué au Bénin

Récompense exceptionnelle à quiconque aiderait à retrouver les mutins en fuite

Wanted : 20 millions FCFA par fugitif !




La Police républicaine propose une importante somme à toute personne qui aiderait à retrouver les mutins en fuite après les évènements du 7 décembre 2025 au Bénin.

Vingt millions de francs CFA, c’est le minimum que la Police veut offrir en récompense à toute personne qui aiderait à retrouver les sieurs TIGRI PASCAL, AMBIENI CASTRO, SAMARY OUSMANE, SANHOUEKOUA BERNARD, MOUSSA NOMA RAFIOU, DASSOUDO DEMANMON, ISSA SOUMANOU, SETONDJI LAURIER, et OSSENI YACOUBOU MOUDACHIROU, tous impliqués dans le coup d’Etat manqué du 7 décembre 2025, et activement recherchés par les services de sécurité.
La récompense de 20 millions de francs CFA selon l’annonce devenue virale sur la toile, 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗲𝘃𝘂𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗵𝗮𝘂𝘀𝘀𝗲 𝘀𝗶 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝘂𝗴𝗶𝘁𝗶𝗳.
Il y a quelques jours, la Police a lancé un avis de recherche pour retrouver les mutins en fuite. Toute personne disposant d’informations pouvant mener à la capture des 9 militaires doit contacter immédiatement le numéro 01 91 79 77 77, contre une « forte récompense ».

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Bénin et le Nigéria scellent une coopération militaire transfrontalière


2 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Bénin s’apprête à (…)
Lire la suite

Il risque cinq ans de prison pour outrage public à la pudeur via Internet


2 mars 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, le Tiktokeur Valère Noukonmè arrêté pour avoir publié en (…)
Lire la suite

56 cybercriminels arrêtés ce week-end


1er mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) a interpellé 56 (…)
Lire la suite

32 kg de chanvre indien saisis, 15 suspects arrêtés à Sèkandji


27 février 2026 par Marc Mensah
Les unités de la Police républicaine ont mené, jeudi 26 février 2026, (…)
Lire la suite

Voici les mutins recherchés par la Police


27 février 2026 par Marc Mensah
Un avis de recherche a été lancé contre 9 individus, principalement des (…)
Lire la suite

Attaque nocturne contre les postes de Police et de douane à Ségbana


27 février 2026 par Marc Mensah
Une attaque menée par des individus armés non identifiés a visé, dans (…)
Lire la suite

500 cartouches de calibre 12 saisies à la frontière de Kassouala


25 février 2026 par Marc Mensah
Une opération conjointe entre la Police républicaine et les Douanes (…)
Lire la suite

La CRIET maintient en détention l’ex député Soumaïla Sounon


24 février 2026 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Un commissariat attaqué à l’aube à Kouandé


24 février 2026 par Marc Mensah
Un commissariat de la ville de Kouandé a été la cible d’une attaque (…)
Lire la suite

50 millions FCFA réclamés à une clinique pour le décès d’un enfant


20 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Un dossier de décès d’un enfant dans une clinique est devant le (…)
Lire la suite

5 ans de prison requis contre un officier de la police


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le ministère public a requis cinq (05) ans de prison ferme et cinq (05) (…)
Lire la suite

140 plaquettes de chanvre indien saisies à Tchetti


19 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Les éléments du commissariat frontalier de Tchetti, localité située (…)
Lire la suite

Les services des frontières harmonisent leurs procédures pour une (…)


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À Cotonou, les autorités en charge de la gestion des frontières ont (…)
Lire la suite

La Chine offre un lot de matériel roulant et d’équipements à la Police


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de la coopération entre la Chine et le Bénin, 20 (…)
Lire la suite

Un homme jugé pour avoir détourné l’héritage d’un ami décédé


11 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au Bénin, un homme a comparu, ce mardi 10 février 2026, devant les (…)
Lire la suite

Des revendeuses de faux médicaments arrêtées au marché de Sékou


7 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé ce jeudi 05 février 2026, à (…)
Lire la suite

Deux individus arrêtés à Abomey après un cambriolage à Parakou


7 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé à l’interpellation de deux individus à (…)
Lire la suite

L’AJ/QDS dresse les perspectives pour 2026


6 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bureau exécutif de l’Association des journalistes spécialistes des (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires