Récits de résilience : l’Ukraine, un an après

Lorsque la Russie a lancé son invasion massive de l’Ukraine en février 2022, les habitants, jeunes et moins jeunes, se sont demandé ce qu’ils pouvaient faire pour protéger leur pays et aider les soldats qui les défendent sur les lignes de front. La réponse était claire : continuer à offrir leurs compétences uniques à leurs compatriotes et au monde entier.

Les Ukrainiens ne demandent qu’à « travailler pour une victoire commune* », a déclaré à l’Associated Press un étudiant de 20 ans, à Kyiv.

La résilience des Ukrainiens est un exemple puissant qui inspire le monde entier. En voici quelques exemples.

La reconversion

Avant la guerre, Olena Grekova (ci-dessus au centre) créait des robes dos nu et d’autres articles de mode haut de gamme. Aujourd’hui, avec des bénévoles de Zaporijia qu’elle a recrutés, elle fabrique des gilets pare-balles pour les soldats ukrainiens.

Olena se trouvait en Thaïlande à la recherche d’idées pour sa collection de printemps lorsque les forces russes ont envahi le pays en 2022. Elle est rentrée en Ukraine pour contribuer à l’effort de guerre. « Je sens qu’on a besoin de moi ici* », a-t-elle confié à l’Associated Press.

Ailleurs à Zaporijia, des bénévoles fabriquent d’autres produits destinés aux soldats ukrainiens, des bretelles pour fusils aux filets de camouflage en passant par les poêles de chauffage portables (voir ci-dessus).

« En fait, je n’avais rien à voir avec l’armée », explique Hennadii Vovtchenko, qui dirigeait une entreprise de fabrication de meubles avant la guerre. Il a recruté des bénévoles avec lesquels il produit maintenant des articles destinés à la ligne de front. « Il m’a fallu deux jours et trois nuits blanches pour comprendre ce qu’il fallait faire. »

Le violon de l’espoir

La violoniste Vera Lytovtchenko (ci-dessus) s’est abritée dans un sous-sol de Kharkiv avec des proches lorsque l’invasion a commencé. Elle enregistrait régulièrement des vidéos musicales qu’elle mettait en ligne.

Elle a décidé de collecter des fonds pour l’effort de guerre par le biais de la musique. « Je ne peux pas arrêter cette guerre* », a-t-elle déclaré à Katie Couric Media. « Je ne suis pas médecin, je ne suis pas soldate. Je suis musicienne. Qu’est-ce que je peux faire ? J’ai réalisé que c’est ce que je peux faire, jouer du violon. » Ses posts ont retenu l’attention de milliers de personnes.

L’entraide

Les forces russes ayant détruit plus de 320 ponts*, les habitants ont compris qu’ils devaient trouver un autre moyen pour s’approvisionner en marchandises.

Yuri Shapovalov (ci-dessous, au centre) en a trouvé un. Presque tous les jours, il a aidé ses voisins à traverser la Donets en barque, à Staryi Saltiv, pour qu’ils puissent se ravitailler après que le pont a été gravement endommagé pendant les combats.

De la lumière dans l’obscurité

Le groupe de jeunes danseurs ukrainiens Light Balance Kids démontre que le divertissement peut rassembler les gens dans le monde entier. Ces jeunes artistes ont récemment participé à l’émission télévisée « America’s Got Talent : All-Stars », le 2 janvier.

Dansant dans l’obscurité et vêtus de costumes lumineux, ils ont produit un spectacle qui semblait sorti d’un jeu vidéo. La scène finale, aux couleurs de l’Ukraine, s’est terminée devant un château, un trident et le drapeau national.

« On voulait dire à l’Amérique et au monde entier ce qui se passe en Ukraine », a déclaré la danseuse Maria Honyukova*, 17 ans, dont l’oncle est mort au combat. « Et on voulait aussi transmettre au public l’idée que la lumière gagne toujours. »

