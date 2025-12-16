Réception du matériel électoral pour le Borgou et l’Alibori

La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a réceptionné, lundi 15 décembre 2025, au commissariat central de Parakou, 6 700 isoloirs destinés aux départements du Borgou et de l’Alibori.

Le processus électoral pour les élections législatives et communales prévues le 11 janvier 2026 au Bénin progresse normalement. 6 700 isoloirs ont été réceptionnés pour les communes de l’Alibori et du Borgou. « Il y aura un tableau de dispatching qui sera fait par la direction du matériel et des opérations. Les instructions seront données. Dès que le dispatching sera fait, chaque point focal sera chargé de réceptionner le nombre qu’il faut pour couvrir les élections dans sa commune », a expliqué Hervé Arcadius Zinzindohoué, chef de service chargé de la planification des opérations électorales à la CENA. Les membres de poste de vote se chargeront de récupérer le matériel au niveau de chaque arrondissement.

Les isoloirs en fer ne seront pas récupérés après les élections. Ils seront stockés dans les arrondissements, communes et départements pour un usage futur.

A.A.A

16 décembre 2025 par ,