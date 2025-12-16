mardi, 16 décembre 2025 -

691 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Élections législatives et communales

Réception du matériel électoral pour le Borgou et l’Alibori




La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a réceptionné, lundi 15 décembre 2025, au commissariat central de Parakou, 6 700 isoloirs destinés aux départements du Borgou et de l’Alibori.

Le processus électoral pour les élections législatives et communales prévues le 11 janvier 2026 au Bénin progresse normalement. 6 700 isoloirs ont été réceptionnés pour les communes de l’Alibori et du Borgou. « Il y aura un tableau de dispatching qui sera fait par la direction du matériel et des opérations. Les instructions seront données. Dès que le dispatching sera fait, chaque point focal sera chargé de réceptionner le nombre qu’il faut pour couvrir les élections dans sa commune », a expliqué Hervé Arcadius Zinzindohoué, chef de service chargé de la planification des opérations électorales à la CENA. Les membres de poste de vote se chargeront de récupérer le matériel au niveau de chaque arrondissement.

Les isoloirs en fer ne seront pas récupérés après les élections. Ils seront stockés dans les arrondissements, communes et départements pour un usage futur.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Une seconde vague de mutins attendue à la Criet


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une seconde vague de mutins et civils interpellés dans le cadre (…)
Lire la suite

Sounon Boké arrêté dans le dossier mutinerie déjouée


16 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sounon Boké Soumaïla, n’est plus libre de ses mouvements. Il est pris (…)
Lire la suite

Le Crystal Symphony fait une nouvelle escale au Port de Cotonou


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Port autonome de Cotonou a enregistré, le vendredi 12 décembre 2025, (…)
Lire la suite

30 militaires et un civil déposé en prison


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Trente et un (31) personnes, dont un civil ont été déposées en prison (…)
Lire la suite

La Police interpelle 82 personnes pour diverses infractions


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les éléments de la police républicaine ont procédé à plusieurs (…)
Lire la suite

Les 77 maires du Bénin élevés dans l’Ordre national


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président de la République, Patrice Talon, Grand maître des Ordres (…)
Lire la suite

Ladji renaît grâce au PAPC


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (…)
Lire la suite

Le colisage du matériel électoral en cours à Akpakpa


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, lundi 8 (…)
Lire la suite

La peine de 2 ans confirmée pour Steve Amoussou


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

Un nouveau régisseur nommé à la prison civile d’Abomey-Calavi


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A la prison civile d’Abomey-Calavi, un nouveau régisseur est nommé (…)
Lire la suite

Savalou dit « non au chaos » et « oui à la stabilité »


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce samedi 13 décembre 2025, les populations de Savalou, dans le (…)
Lire la suite

Chabi Yayi, le fils du président Boni Yayi interpellé


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Chabi Georges Nadjim Yayi, le fils de l’ex président Boni Yayi n’est (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Nigéria affichent leur unité après la mutinerie manquée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En marge des travaux de la 95e session ordinaire du Conseil des (…)
Lire la suite

Une première édition couronnée de succès pour le Cotonou Comedy Festival


12 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 1er au 6 décembre 2025, Cotonou a accueilli la première édition du (…)
Lire la suite

Candide Azanai interpellé par la Police judiciaire


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’ex député Candide Azanai n’est plus libre de ses mouvements . Il a (…)
Lire la suite

Plus de 1200 artisans en formation grâce au projet ARCH


11 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les formations annoncées en novembre 2025 dans le cadre du programme (…)
Lire la suite

Job Emploi : Recherche d’un grutier et d’un hydrographe


11 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T .poste (…)
Lire la suite

Une délégation de l’armée nigériane au cabinet du chef de l’Etat


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce mercredi 10 décembre 2025, (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires