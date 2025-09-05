Réception des condoléances au domicile de feu Golou à Cotonou

La famille de feu Emmanuel Golou, 2ᵉ vice-président du Conseil Économique et Social, reçoit les condoléances au domicile du regretté, à Cotonou.

Parents, amis, collègues et proches peuvent témoigner leur soutien et leur compassion à la famille de feu Emmanuel Golou. Les visites de condoléances sont ouvertes tous les jours de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h au domicile du défunt à Cadjehoun , deux rues après l’Eglise Bon Pasteur en allant vers Houeyiho. Emmanuel Golou est décédé le mardi 2 septembre 2025, des suites d’une courte maladie.

