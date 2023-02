Real Madrid enregistre un autre blessé avant d’affronter Al Ahly

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Real Madrid à deux jours de la demi-finale en Coupe du monde des Clubs au Maroc.

Alors que Real Madrid s’apprêtait à affronter Majorque en Liga, ce dimanche 05 février, Thibaut Courtois a arrêté son échauffement parce que touché à la jambe gauche. L’international belge a été touché à l’adducteur. En attendant les résultats des examens ce lundi, c’est un nouveau coup auquel Carlo Ancelotti doit faire face, surtout à deux jours de la demi-finale du Mondial des Clubs face à Al Ahly. Nouvelle perte de taille pour le club de la capitale qui a déjà perdu Benzema et Militão face à Valence jeudi, en plus des absences de Lucas Vazquez, Ferland Mendy et Eden Hazard.

Des absences qui se sont faites remarquées par la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Majorque (1-0).

« C’est une défaite qui fait très mal. Mais le match a été celui qu’on attendait. On s’était préparé à cela : un match dur, avec beaucoup de fautes, des interruptions de jeu... Ça n’a pas été un mauvais match, mais un match atypique. On n’a pas réussi à garder notre sang-froid en première période, beaucoup plus en deuxième. Cette défaite affecte la Liga, mais maintenant nous avons le regard tourné vers le Mondial des clubs, on va y aller avec beaucoup d’enthousiasme, avec des difficultés, aussi, mais on va tâcher de les gérer de la meilleure des manières. Maintenant, le plus important, c’est juste le prochain match. On n’a pas de temps pour ressasser cette défaite. On a le Mondial, que l’on veut gagner, et ensuite on se battra pour la Liga jusqu’à la fin, parce qu’elle n’est pas terminée, il reste encore beaucoup de matches. Et à chaque match, il peut se passer ce qu’il nous est arrivé à nous aujourd’hui. », a analysé l’entraîneur des Merengue, Carlo Ancelotti.

La demi-finale entre le Real et Ahly est prévue pour mercredi à 20h, heure béninoise.

Josué SOSSOU

