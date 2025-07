Réactions des citoyens sur la supposée instrumentalisation de SOGLO

Les visites qu’effectue l’ancien président de la République, Nicéphore SOGLO, sur les chantiers du PAG (Programme d’actions du gouvernement) et autres infrastructures réalisées sous le régime du président Patrice TALON procèdent-elles d’une instrumentalisation comme l’a fait croire son fils, Ganiou lors d’une sortie médiatique il y a quelques jours ? Des citoyens rencontrés à Abomey-Calavi et à Cotonou ont donné leurs avis.

L’ancien président de la République, Nicéphore SOGLO instrumentalisé à des fins politiques ? Les Béninois pensent tout le contraire. Pour nombre d’entre eux, ces visites qu’il fait pour apprécier certaines réalisations du gouvernement actuel témoignent de sa volonté et de son ambition de voir le Bénin se développer et se moderniser.

« Nicéphore SOGLO est un président très apprécié

des Béninois. Il avait de très grandes ambitions pour ce pays. Mais les Béninois ne lui avaient pas donné l’opportunité de réaliser ses rêves pour le Bénin. Que de son vivant, quelqu’un d’autre ait les mêmes ambitions et réalise de grands projets de développement, c’est avec beaucoup de plaisir qu’il va accueillir cela », confie Alexandre, un imprimeur. Pour ce dernier, l’ex chef d’Etat béninois est dans une posture de sage qui apprécie « les choses ».

Comme lui, Anicet, jeune entrepreneur apprécie également la démarche de l’ancien président de la République. « En tant que sage, c’est toujours bien de s’enquérir de tout ce qui se passe en bien comme en mal dans son pays. Et c’est ce que SOGLO fait. C’est une personnalité. On sait ce qu’il a été ; et ses conseils peuvent toujours aider. On ne doit pas toujours voir le politique derrière tout ce qui se fait », a-t-il fait savoir.

Tout en appréciant la démarche de l’ancien chef d’Etat, Enock, étudiant à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), estime qu’il y a des non-dits derrière ses sorties. « SOGLO est un homme politique après tout ; et un politicien ne fait rien au hasard », confie-t-il.

« On connait SOGLO pour ses critiques, parfois acerbes contre le régime actuel. Mais qu’il abandonne la politique politicienne, et apprécie les actions de développement en cours dans le pays, cela prouve qu’il est un grand homme, et grand d’esprit. C’est ça on appelle une opposition constructive. Il fait bien en se démarquant des autres qui ne voient que les choses dans le mauvais sens. Il devrait les inviter à lui emboîter les pas », affirme Adrien, enseignant du privé. Malgré le fait que son fils Léhady soit en exil, poursuit ce dernier, il effectue ces descentes pour apprécier ce qui se fait de beau dans le pays. « S’il devrait faire comme les autres, il allait verser dans les critiques. Faut pas critiquer pour critiquer », a ajouté l’éducateur exhortant Ganiou à s’inspirer de la démarche de son père.

« SOGLO est un homme politique, un ancien président. Mais après tout, c’est le père de quelqu’un. A vrai dire, les images qu’on a vues à la télé et sur les réseaux sociaux ne violent pas son intimité. Une personne de son âge assis dans un fauteuil roulant, n’indispose personne. Il était dans son ensemble trois pièces, couleur blanche qu’on lui connait, très propre et bien beau. Personnellement, ça ne m’a pas dérangé ; mais si ses enfants, les membres de sa famille s’y opposent, je pense que c’est mieux de laisser s’il y a vraiment une main derrière comme le pensent certains », a laissé entendre un opérateur économique sous anonymat.

Pour ses descentes, le président SOGLO avait visité entre autres, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), l’ex Centre international de Conférences (CIC), un chef d’œuvre réalisé sous sa gouvernance, bien rénové aujourd’hui et intégré au Sofitel hôtel de Cotonou, l’autoroute Cotonou-Porto-Novo, le chantier de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale, le musée Vodun de Porto-Novo, etc. Ces visites selon Ganiou, relèvent d’une « instrumentalisation […], d’un abus de faiblesse et de l’exploitation indigne d’une personne âgée à des fins de propagande honteuse ».

L’ex ministre dans sa déclaration a mis en garde des journalistes et toute personne physique ou morale qui tenterait d’exploiter la vulnérabilité de son père ; ainsi que toute autorité qui chercherait à instrumentaliser la famille SOGLO.

Le gouvernement n’a pas tardé à réagir. Le porte-parole, Wilfried Léandre HOUNGBEDJI au cours d’une émission spéciale sur Canal3 dimanche 20 juillet dernier, a réfuté les accusations de l’ancien ministre. Les nombreuses sorties de l’ancien président selon lui, prouve qu’il est présent dans l’actualité. « Pépé SOGLO est toujours présent dans l’actualité », a-t-il déclaré. Il n’a pas manqué d’évoquer au cours de l’entretien, les critiques virulentes de l’ancien président contre le régime TALON ; lesquelles furent bien médiatisées.

« Chaque fois qu’il n’a pas été d’accord avec nous, il n’a pas manqué de le faire savoir et souvent même avec les mots les plus durs. Alors pourquoi est-ce que quand il apprécie quelque chose qui se fait, on s’en indignerait ? », a poursuivi le porte-parole du gouvernement rejetant l’hypothèse d’une quelconque initiative de l’Exécutif derrière les sorties de SOGLO.

F. A. A.

24 juillet 2025