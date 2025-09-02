Réaction du parti ’’Les Démocrates’’ à la candidature de Wadagni

Le vice-président du parti Les Démocrates, Eugène Azatassou, s’est exprimé sur le choix du ministre d’Etat Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle.

La désignation du ministre d’Etat Romuald Wadagni comme candidat à l’élection présidentielle de 2026 continue de susciter des réactions. Après les félicitations et les soutiens de plusieurs figures politiques de la mouvance présidentielle, l’opposition réagit.

Sur Radio France Internationale (RFI), Eugène Azatassou, vice-président du parti Les Démocrates, a exprimé son rejet catégorique de ce choix. Pour lui, Romuald Wadagni incarne une continuité de la gouvernance actuelle, qu’il juge dure et insensible aux réalités sociales. « Avec Wadagni, la politique inhumaine sur le plan social va se poursuivre. Avec ce choix, c’est bien rassuré que c’est la misère en plus grand qui sera au rendez-vous », a-t-il martelé.

Sous de pseudo réalisations d’infrastructures, poursuit-il, c’est l’oligarchie, une minorité qui va s’enrichir, renforçant la misère du peuple. Selon le vice-président des Démocrates, cette candidature ne fait que confirmer, l’orientation prise par le pouvoir en place. « Avec ce choix, le peuple béninois sait désormais à quoi s’en tenir », a-t-il conclu.

