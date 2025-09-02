mardi, 2 septembre 2025 -

544 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Présidentielle 2026

Réaction du parti ’’Les Démocrates’’ à la candidature de Wadagni




Le vice-président du parti Les Démocrates, Eugène Azatassou, s’est exprimé sur le choix du ministre d’Etat Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle.

La désignation du ministre d’Etat Romuald Wadagni comme candidat à l’élection présidentielle de 2026 continue de susciter des réactions. Après les félicitations et les soutiens de plusieurs figures politiques de la mouvance présidentielle, l’opposition réagit.

Sur Radio France Internationale (RFI), Eugène Azatassou, vice-président du parti Les Démocrates, a exprimé son rejet catégorique de ce choix. Pour lui, Romuald Wadagni incarne une continuité de la gouvernance actuelle, qu’il juge dure et insensible aux réalités sociales. « Avec Wadagni, la politique inhumaine sur le plan social va se poursuivre. Avec ce choix, c’est bien rassuré que c’est la misère en plus grand qui sera au rendez-vous », a-t-il martelé.

Sous de pseudo réalisations d’infrastructures, poursuit-il, c’est l’oligarchie, une minorité qui va s’enrichir, renforçant la misère du peuple. Selon le vice-président des Démocrates, cette candidature ne fait que confirmer, l’orientation prise par le pouvoir en place. « Avec ce choix, le peuple béninois sait désormais à quoi s’en tenir », a-t-il conclu.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso




« Le président n’a pas imposé son choix » (Bio Tchané)


2 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La candidature de Romuald Wadagni n’est pas une surprise, selon (…)
Lire la suite

« La désignation de R. Wadagni est une chance pour assurer la (…)


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ancien Président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo se (…)
Lire la suite

Yayi Boni reçoit les parrainages des députés "Démocrates"


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les 28 députés du parti d’opposition, Les Démocrates, ont remis, ce (…)
Lire la suite

La délivrance des formulaires de parrainage enclenchée


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a donné, ce mardi 2 (…)
Lire la suite

Le choix de Wadagni suscite adhésion et espoir à Porto-Novo


2 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La désignation du ministre d’Etat Romuald Wadagni comme candidat de la (…)
Lire la suite

Wadagni candidat, signe de maturité politique à la mouvance ‎


2 septembre 2025 par Marc Mensah
En désignant Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance pour la (…)
Lire la suite

Ousmane Batoko soutient Romuald Wadagni


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Réunis à Totora, dimanche 31 août 2025, les membres de l’Initiative de (…)
Lire la suite

Romuald Wadagni, un choix salué par tous


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Depuis l’annonce de sa désignation ce dimanche 31 août 2025, comme (…)
Lire la suite

L’UP-R justifie son choix pour Wadagni


1er septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), au terme des travaux (…)
Lire la suite

BR appelle à une forte mobilisation autour de la candidature de Wadagni


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme des travaux d’une session extraordinaire tenue ce dimanche 31 (…)
Lire la suite

Voici le parcours de Romuald Wadagni


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Discret, rigoureux, et stratège, Romuald Wadagni est désormais au (…)
Lire la suite

"Romuald Wadagni est mon candidat" (J. Djogbénou)


31 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le président du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), Joseph (…)
Lire la suite

Le député Agoua vulgarise le cadre juridique pour un vote éclairé


29 août 2025 par Marc Mensah
Le cabinet du député Edmond Agoua a lancé officiellement, ce vendredi (…)
Lire la suite

UP-R et BR suspendent la transhumance au sein de leurs partis


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une rencontre stratégique entre la Haute direction politique (…)
Lire la suite

Rencontre stratégique entre l’UPR et le BR ce jeudi


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Une délégation de la Haute direction politique du parti Union (…)
Lire la suite

Les députés fixés sur les conditions de délivrance des actes du parrainage


21 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Palais des Gouverneurs a servi de cadre, dans l’après-midi de ce (…)
Lire la suite

Topanou dresse le profil idéal du Président post-Talon


17 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À moins d’un an de la Présidentielle 2026, le débat sur l’après-Talon (…)
Lire la suite

Le maire Mme Bibiane Adamazè menacée de destitution


13 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Bibiane Soglo Adamazè, la mairesse de la commune de Toffo est désormais (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires