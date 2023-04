Razak Omotoyossi choisit de devenir agent de joueurs

L’ancienne star de l’équipe première béninoise, Razak Omotoyossi a accordé un entretien au journaliste Rodrigue Funney où il a abordé de long en large l’actualité sportive au Bénin, mais également sa nouvelle passion après celle du football.

Rodrigue Fumey a eu l’opportunité de questionner Razak Omotoyossi à l’occasion d’un entretien. Entretien au cours duquel l’ancien joueur béninois a avoué qu’il garde toujours contact avec ses anciens coéquipiers encore aujourd’hui en équipe nationale.

« On communique souvent sur les réseaux sociaux et on discute souvent d’affaires. On a une certaine expérience de la vie (…) », avoue-t-il. En ce qui concerne le football béninois, Razak Omotoyossi affirme que le changement de l’ancien nom n’a rien changé ou amélioré par rapport à la manière de jouer. Pour lui, ils sont toujours les Ecureuils.

« Il faudrait qu’ils changent leur manière de travailler et cela ne revient pas, seulement aux footballeurs, mais aussi au Ministre, à la Fédération, et à l’encadrement puisque depuis 5 ans, les Ecureuils n’ont plus jamais marqué trois but (dans une rencontre », conseille Omotoyossi.

Dans une équipe qui vise des trophées et de grandes distinctions, il faut une bonne relation au sein des joueurs. Ce qui n’est pas le cas selon Razak Omotoyossi parmi les Guépards.

« C’est pareil entre le capitaine et les joueurs. Il faut une bonne ambiance dans l’équipe, une bonne relation entre le capitaine, le coach et les autres joueurs pour qu’ils aient le même point de vue avant le match. Sur le terrain et comme en dehors, il faut une bonne motivation et une communication, afin d’aider les joueurs à avoir des pensées positives. Il faut pouvoir les motiver à aller vers la réussite », a-t-il suggéré.

J.S

25 avril 2023 par ,