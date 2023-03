Ranti Akindès, nouveau DG de la SIRAT

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) S.A a un nouveau Directeur Général à l’issue du Conseil des Ministres du mercredi 1er mars 2023.

Ranti Akindès a été nommé Directeur Général de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) S.A en Conseil des Ministres, mercredi 1er mars 2023.

Le nouveau DG remplace Serge Ahouandogbo qui avait démissionné le 12 octobre 2022 avant d’être révoqué de ses fonctions le 30 novembre 2023. Sa révocation faite suite à des irrégularités relevées « dans le cadre de la procédure de passation des marchés publics par appel d’offres en vue du déplacement du réseau de la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB), en lien avec le projet de construction de l’échangeur de Cotonou au carrefour Vèdoko », selon le Conseil des ministres du 30 novembre 2022.

Ranti Akindès est fondateur de K. Partners, une société spécialisée en Conseil et gestion de projet et développement immobilier et de Paris Area. Il est Manager Général de NMS Infrastructure Côte d’Ivoire depuis janvier 2021.

Formé en Génie civil et management de la construction à l’Ecole des Ponts ParisTech, Ranti Akindès a un Certificat en innovation de l’Université du Texas à Austin (Red McCombs School of Business) et d’un Certificat en investissement d’impact et économie circulaire de la Fondation Dom Cabral.

Avec de solides expériences en immobilier commercial et en développement de projets de construction et des capacités de réflexion innovantes et stratégiques, l’ingénieur Ranti Akindès peut mieux diriger la SIRAT. SA

La SIRAT SA est née de la fusion de l’ancienne Société des Infrastructures Routières du Bénin et de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire. Elle a en charge l’entretien des infrastructures routières, des édifices publics, des aménagements paysagers et la gestion des postes de péage, etc.

M. M.

1er mars 2023 par