jeudi, 20 novembre 2025 -

657 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Propos polémiques de l’ex-ministre Akponna contre Adambi à Parakou

Rachidi Gbadamassi poursuit un journaliste devant la CRIET




Au Bénin, un journaliste du quotidien « La Boussole » a comparu lundi 17 novembre 2025 devant la CRIET dans le cadre d’une plainte déposée par le ministre-conseiller à la Défense Rachidi Gbadamassi. Cette poursuite fait suite à un article rédigé par le journaliste sur les propos polémiques tenus par l’ex-ministre de l’Energie Paulin Akponna contre son prédécesseur Samou Seidou Adambi.

Une affaire oppose Rachidi Gbadamassi et un journaliste devant la CRIET. Lundi 17 novembre 2025, le Directeur du quotidien « La Boussole », poursuivi sans mandat de dépôt par le parquet spécial près la CRIET, a comparu une nouvelle fois devant la chambre correctionnelle pour des faits de « harcèlement par le biais d’un système électronique ». À l’ouverture de l’audience, le juge a souhaité entendre le plaignant Rachidi Gbadamassi sur les faits qu’il reproche à l’article de journal. Mais, le ministre conseiller à la Défense était absent à l’audience. C’est alors que le président de céans a interrogé le journaliste sur les faits à lui reprochés.

À la barre, le Directeur de publication du quotidien affirme avoir écrit au mois de juin 2025 un article intitulé : « Le BR se saborde ». L’homme de plume confie à la Cour qu’il est notamment revenu sur les déclarations du ministre Paulin Akponna contre Seidou Adambi à Parakou. L’article a fortement déplu à l’ex-député Rachidi Gbadamassi qui a décidé d’ester en justice le journaliste.

Après la déposition du prévenu, le juge a souhaité que le ministère public prenne ses réquisitions dans ce dossier. Mais, le ministère public représenté par le premier substitut du procureur spécial près la CRIET n’était pas en état et a donc sollicité un renvoi. Le juge a renvoyé le dossier au lundi 12 janvier 2025 pour les réquisitions du ministère public, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Dans ce dossier, le Directeur de publication du quotidien « La Boussole » a interpellé par la police républicaine. Placé en garde à vue, il a été présenté au parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) avant d’être poursuivi Sans mandat de dépôt. Il répond désormais des accusations de harcèlement par le biais d’un système électronique.

La plainte déposée par le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi fait suite à un article publié dans le quotidien La Boussole, qui le soupçonnerait d’alimenter une guerre fratricide entre deux ténors du Bloc Républicain à Parakou : l’ex-ministre de Samou Seidou Adambi et Rachidi Gbadamassi. L’article aurait même insinué une complicité de Gbadamassi dans des propos tenus par l’ex-ministre Paulin Akponan, accusant Adambi de détournement de fonds publics.

Source : https://libre-express.bj/justice/4088/propos-polemiques-de-lex-ministre-akponna-contre-adambi-a-parakou-mecontent-dun-article-de-presse-gbadamassi-poursuit-un-journaliste-devant-la-criet

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

20 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




En images, le nouveau bâtiment de l’hôtel de ville de Porto-Novo


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de Porto-Novo ont (…)
Lire la suite

Résultats du test de sélection des Assistants en position probatoire au (…)


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les résultats du test de sélection des Assistants en position (…)
Lire la suite

Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025


19 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 (…)
Lire la suite

Gilles CHEKETE, directeur général de Bénin Tourisme et Bénin Tours


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouveau directeur général est nommé à la tête de Bénin Tourisme et (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 19 NOV. 2025


19 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 19 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers annoncé


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 (…)
Lire la suite

Le Bénin réceptionne un patrouilleur rénové au Nigéria


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bénin a réceptionné, jeudi, le navire de guerre Matelot Brice (…)
Lire la suite

Un Bénino-Gabonais élu maire de Port-Gentil


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des élections des maires des communes et des arrondissements (…)
Lire la suite

Le Bénin reconnu comme acteur majeur de l’intégration régionale


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À quelques jours du Sommet UE-UA, l’Africa-Europe Foundation (AEF) (…)
Lire la suite

La révision de la Constitution adoptée


15 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réunis en séance plénière, les députés de la 9ᵉ législature ont adopté (…)
Lire la suite

L’essence frelatée fait des dégâts à Zogbodomey


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un entrepôt d’essence a été réduit en cendres suite à un incendie (…)
Lire la suite

L’ANaGeM recrute à plusieurs postes


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a lancé le (…)
Lire la suite

La Décision qui valide les candidatures des duos Wadagni-Hounkpè


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par Décision EP25- 012 du 13 novembre 2025, la Cour constitutionnelle a (…)
Lire la suite

La HAAC retire l’autorisation de quatre radios privées


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du (…)
Lire la suite

La HAAC met en garde les médias sans existence légale


13 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) (…)
Lire la suite

Le SIMA 2025 s’ouvre ce jeudi à Cotonou


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Sofitel Cotonou Marina Hôtel accueille du 13 au 14 novembre 2025, le (…)
Lire la suite

L’hôpital d’Allada-Toffo-Zè se modernise pour accueillir les grands brûlés


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, en Conseil des ministres ce mercredi 12 (…)
Lire la suite

Acquisition d’équipements au profit du CNHU- HKM et du CHD Borgou


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 12 novembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires