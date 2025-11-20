Rachidi Gbadamassi poursuit un journaliste devant la CRIET

Au Bénin, un journaliste du quotidien « La Boussole » a comparu lundi 17 novembre 2025 devant la CRIET dans le cadre d’une plainte déposée par le ministre-conseiller à la Défense Rachidi Gbadamassi. Cette poursuite fait suite à un article rédigé par le journaliste sur les propos polémiques tenus par l’ex-ministre de l’Energie Paulin Akponna contre son prédécesseur Samou Seidou Adambi.

Une affaire oppose Rachidi Gbadamassi et un journaliste devant la CRIET. Lundi 17 novembre 2025, le Directeur du quotidien « La Boussole », poursuivi sans mandat de dépôt par le parquet spécial près la CRIET, a comparu une nouvelle fois devant la chambre correctionnelle pour des faits de « harcèlement par le biais d’un système électronique ». À l’ouverture de l’audience, le juge a souhaité entendre le plaignant Rachidi Gbadamassi sur les faits qu’il reproche à l’article de journal. Mais, le ministre conseiller à la Défense était absent à l’audience. C’est alors que le président de céans a interrogé le journaliste sur les faits à lui reprochés.

À la barre, le Directeur de publication du quotidien affirme avoir écrit au mois de juin 2025 un article intitulé : « Le BR se saborde ». L’homme de plume confie à la Cour qu’il est notamment revenu sur les déclarations du ministre Paulin Akponna contre Seidou Adambi à Parakou. L’article a fortement déplu à l’ex-député Rachidi Gbadamassi qui a décidé d’ester en justice le journaliste.

Après la déposition du prévenu, le juge a souhaité que le ministère public prenne ses réquisitions dans ce dossier. Mais, le ministère public représenté par le premier substitut du procureur spécial près la CRIET n’était pas en état et a donc sollicité un renvoi. Le juge a renvoyé le dossier au lundi 12 janvier 2025 pour les réquisitions du ministère public, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Dans ce dossier, le Directeur de publication du quotidien « La Boussole » a interpellé par la police républicaine. Placé en garde à vue, il a été présenté au parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) avant d’être poursuivi Sans mandat de dépôt. Il répond désormais des accusations de harcèlement par le biais d’un système électronique.

La plainte déposée par le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi fait suite à un article publié dans le quotidien La Boussole, qui le soupçonnerait d’alimenter une guerre fratricide entre deux ténors du Bloc Républicain à Parakou : l’ex-ministre de Samou Seidou Adambi et Rachidi Gbadamassi. L’article aurait même insinué une complicité de Gbadamassi dans des propos tenus par l’ex-ministre Paulin Akponan, accusant Adambi de détournement de fonds publics.

Source : https://libre-express.bj/justice/4088/propos-polemiques-de-lex-ministre-akponna-contre-adambi-a-parakou-mecontent-dun-article-de-presse-gbadamassi-poursuit-un-journaliste-devant-la-criet

