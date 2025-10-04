Rachelle Yayi , Daniel Edah parmi les 8315 détenteurs de quitus fiscaux

A deux semaines de l’ouverture du dépôt des candidatures pour les élections générales de 2026 au Bénin, 8315quitus fiscaux ont déjà été délivrés par l’administration fiscale.

La plateforme de délivrance du quitus fiscal enregistre depuis plusieurs semaines une affluence record, signe de l’intense préparation des formations politiques aux élections générales de 2026. Le document atteste que le citoyen est à jour de ses obligations vis-à-vis du fisc et figure parmi les conditions de dépôt de candidatures aux élections.

Députés sortants, élus communaux en fonction disposent pour la plupart du précieux sésame.

Plusieurs autres personnalités ont obtenu leur quitus fiscal.

A quel scrutin participera la fille de l’ex président Boni Yayi ?

Parmi les bénéficiaires figurent Daniel Edah, candidat déclaré à la présidentielle, mais aussi Rachelle Yayi, fille de l’ancien chef de l’État.

Si le candidat Daniel Edah confirme sa participation à l’élection par la demande du quitus fiscal, une question taraude l’esprit quant à l’engagment de Rachelle Yayi dans la course électorale.

A quelle élection la fille de l’ex président Boni Yayi participera-t-elle ? Législatives, communales ou présidentielle ? Les regards sont désormais tournés vers les prochaines prises de position de Rachelle Yayi.

Attendrons nous, peut-être, le 11 octobre prochain, date de désignation du duo candidat du parti Les Démocrates pour être fixés ? Il se sussure, en effet, que Rachelle Yayi figure parmi les potentiels candidats au duo candidat des Démocrates à la présidentielle.

M. M.

4 octobre 2025 par ,