Rachad Toukourou, nouveau maire de Porto-Novo

La ville de Porto-Novo a un nouveau maire. Rachad Toukourou a été installé, ce dimanche 15 février 2026, à la tête du conseil municipal.

Changement de main à la mairie de Porto-Novo avec la désignation d’un nouveau dirigeant. Il a nom Rachad Toukourou. Il succède à Charlemagne Yankoty, qui dirigeait jusque-là l’exécutif communal.

L’installation de Rachad Toukourou marque l’ouverture d’une nouvelle page pour la capitale. Le nouveau maire aura la responsabilité de poursuivre les chantiers engagés et d’impulser une nouvelle dynamique.

Le bureau communal est composé de :

1er Adjoint au maire : François Ahlonsou

2e Adjoint au maire : Paul Hedokingbé

3e Adjointe au maire : Dossa Gertrude Nadia

Après cette installation, les regards sont désormais tournés vers la nouvelle équipe appelée à traduire en actions concrètes les attentes des habitants de Porto-Novo.

15 février 2026 par ,