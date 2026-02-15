dimanche, 15 février 2026 -

778 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Communales 2026

Rachad Toukourou, nouveau maire de Porto-Novo




La ville de Porto-Novo a un nouveau maire. Rachad Toukourou a été installé, ce dimanche 15 février 2026, à la tête du conseil municipal.

Changement de main à la mairie de Porto-Novo avec la désignation d’un nouveau dirigeant. Il a nom Rachad Toukourou. Il succède à Charlemagne Yankoty, qui dirigeait jusque-là l’exécutif communal.

L’installation de Rachad Toukourou marque l’ouverture d’une nouvelle page pour la capitale. Le nouveau maire aura la responsabilité de poursuivre les chantiers engagés et d’impulser une nouvelle dynamique.

Le bureau communal est composé de :

1er Adjoint au maire : François Ahlonsou

2e Adjoint au maire : Paul Hedokingbé

3e Adjointe au maire : Dossa Gertrude Nadia

Après cette installation, les regards sont désormais tournés vers la nouvelle équipe appelée à traduire en actions concrètes les attentes des habitants de Porto-Novo.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Gabriel Ganhoutodé reconduit à la tête d’Avrankou


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réuni ce dimanche 15 février 2026, le nouveau Conseil communal (…)
Lire la suite

Patricia Ponna SAÏ élue maire de Toucountouna


15 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a officiellement installé ce (…)
Lire la suite

Nathanaël Koty, maire d’Abomey-Calavi


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Nathanaël Koty a été désigné ce dimanche 15 février 2026 à la tête de (…)
Lire la suite

Daouda Méré Sara élu maire de N’Dali


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conseillers communaux de N’Dali issus des élections communales du (…)
Lire la suite

Patricia Ponna Saï installée maire de Toucountouna


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un nouvel exécutif communal est en place à Toucountouna. Le conseil a (…)
Lire la suite

John Hounza, nouveau maire de Lokossa


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ville de Lokossa, dans le département du Mono a un nouveau maire. (…)
Lire la suite

Kènam MENSAH réelu maire de Kpomassè


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le conseil communal de Kpomassè, issu des élections du 11 janvier (…)
Lire la suite

33 maires installés ce samedi


14 février 2026 par Ignace B. Fanou
Sur les 77 maires élus au terme des élections communales 2026, 33 ont (…)
Lire la suite

Damase Akpoyètè élu maire de Zagnanado


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La commune de Zagnanado est désormais dirigée par Damase Akpoyètè. Il (…)
Lire la suite

SABI DAN Bienvenu désigné maire de la commune de Kouandé


14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Conformément aux dispositions du Code de l’Administration territoriale (…)
Lire la suite

Romain AYEDOUN, nouveau maire de Ouèssè


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La commune de Ouèssè, dans le département des Collines, a un nouveau (…)
Lire la suite

Kassim Labo élu maire de Malanville


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Malanville a un nouveau maire. Kassim Labo a été élu ce (…)
Lire la suite

Composition des conseils communaux d’Athiémé, Bopa, et Houéyogbé


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le préfet du département du Mono, Bienvenue Milohin a procédé ce samedi (…)
Lire la suite

TOHOUEGNON Edgard élu maire de Comé


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le conseil communal de Comé, dans le département du Mono, est installé (…)
Lire la suite

AGBANZE Marguerite, nouveau maire de Toffo


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La commune de Toffo dans le département de l’Atlantique a un nouveau (…)
Lire la suite

Wari Brisso Pierre, nouveau maire de la commune de Kerou


14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
La commune de Kérou a officiellement tourné une nouvelle page de son (…)
Lire la suite

L’installation du conseil communal reportée à une date ultérieure


13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’installation des conseillers communaux élus au terme du scrutin du 11 (…)
Lire la suite

Calendrier d’installation des conseils communaux dans le Mono/Couffo


13 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les conseillers communaux élus au terme du scrutin du 11 janvier 2026, (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires