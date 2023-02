Rabby Slo de retour au pays

L’artiste béninois Rabby Slo est rentré au bercail après 19 ans hors du territoire national. Il a été accueilli, ce dimanche 5 février 2023, à l’aéroport international de Cotonou.

Résident à New-York depuis 19 ans, Rabby Slo est rentré au pays ce dimanche. « C’est un honneur pour moi d’être de retour dans mon pays d’origine après tant d’années d’absence. Je n’en reviens toujours pas. C’est un rêve que je nourrissais depuis bien d’années. C’est incroyable de me retrouver ici parmi les miens aujourd’hui », a-t-il confié.

Rabby Slo de son vrai nom Wilfrid Houwanou a immigré aux Etats-Unis en 2004 alors qu’il avait quatre albums à succès tels que « Enangnon », « Djogbe », « Mahu-Mahu » et « Sewoue ». À New-York, l’artiste a fait une formation musicale de trois ans à Hochstein School of music & dance. Rabby Slo a aussi installé l’un des meilleurs studios Recording où il produit de la musique pour film et TV sous le label « Replay4life music ».

Désormais sur sa terre natale, Rabby Slo annonce un concert prévu en mars à Cotonou. « Je mets mon retour sous le signe d’un vibrant hommage que je souhaite rendre à toutes les femmes du Bénin, pour le courage et l’espoir qu’elles suscitent en nous. Et pour l’occasion, j’invite tous les hommes du Bénin à permettre à leurs épouses et compagnes de ne point rester en marge de mon tout premier concert gala que j’organise le 11 mars au Majestic à Cotonou », a-t-il indiqué.

En ce qui concerne sa carrière musicale, l’interprète, producteur et entrepreneur annonce un featuring avec la chanteuse nigériane Teni.

Akpédjé Ayosso

6 février 2023 par ,