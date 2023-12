RSE : Coris Bank Bénin distinguée

Coris Bank International Bénin fait partie des cinq structures qui ont été distinguées par les Trophées RSE / ODD à la cinquième édition des Rencontres de la RSE qui a eu lieu ce mercredi 13 décembre 2023 à Azalaï Hôtel Cotonou.

Coris Bank International Bénin a reçu le Trophée RSE /ODD pour son engagement dans la Responsabilité sociétale des entreprises. Les ministères en charge des affaires sociales et du Développement ont, quant à eux, été distingués pour leur contribution à la promotion des droits des personnes handicapées et à la RSE. L’Association Société inclusive, l’Ong Handicap International ont également reçu les Trophées RSE / ODD 2023.

Le cabinet MinDo Consultants et ses partenaires ont encore relevé cette année le défi de l’organisation des Rencontres de la RSE au Bénin. Promouvoir la Responsabilité sociétale des entreprises, tel est l’objectif principal de cet événement. Cette année, l’événement a fait un focus sur le thème : « L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ».

« Nous avons choisi de nous pencher sur la thématique relative à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap parce que le contexte s’y prête. Nous avons un gouvernement qui a pris cette année un ensemble de mesures pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle de nos frères et sœurs en situation de handicap. Nous avons voulu profiter de ce contexte pour appuyer un plaidoyer sur le sujet », a déclaré Léon Anjorin Koboudé, Responsable du Cabinet Mindo Consultants et Président de la nouvelle association dénommée « Les Rencontres de la RSE Bénin. « Nous estimons que favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap, c’est faire de la RSE, permettre à l’entreprise de refléter la diversité de notre société. », a souligné l’organisateur dudit forum.

Lors de l’événement , un panel sur le thème « L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap : Cas pratiques et perspectives » a été animé par Boubacal BANI YERO, Directeur de l’Inclusion Sociale et de la Solidarité au Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance ; Odile NIVARD, Consultante en performance Humaine – Dirigeante du Réseau VAKOM LE SENS DE L’HUMAIN au Bénin ; Sessi DANDJINOU, Experte RH et Responsable Développement des Ressources Humaines au sein de SFP Group ; et Adeline DAILLIET-KOBOUDE, Directrice de Simplon Bénin.

Sur le site Internet de CORIS BANK, on peut lire que " la politique RSE de CBI Bénin inclut un mode de gestion qui tient volontairement compte des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance. Elle induit un plan d’actions visant à limiter ses effets négatifs et bonifier ses effets positifs sur ses parties intéressées et sur le développement durable.

Cette démarche formalisée à travers la Politique RSE se traduit par des ambitions nobles et justes en la matière. Ainsi, Coris Bank International se veut :

• Etre une Banque faisant preuve d’éthique et d’intégrité ;

• Etre une Banque protégeant les intérêts de ses clients ;

• Etre une Banque œuvrant en faveur de l’environnement et du climat ;

• Etre une Banque assurant le plein épanouissement de son personnel ;

• Etre une Banque soutenant le développement de sa communauté.

Chacune de ses ambitions est déclinée en engagements qui feront l’objet d’initiatives dont la mise en œuvre renforcera l’implication de CBI Bénin en faveur de la Société et de l’Environnement."

