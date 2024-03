REPROMED-BÉNIN lance le MED’IA BENIN, un programme de formation à l’IA

Le MED’IA BENIN, un programme de formation du Regroupement des Promoteurs et Professionnels des Médias Digitaux du Bénin (REPROMED-Bénin) à l’endroit des promoteurs et professionnels des médias digitaux sur l’intelligence artificielle (IA), a démarré samedi 02 mars 2024. Le lancement officiel a lieu à la maison des médias de Cotonou en présence de Gamaï Léonce Davodoun, président du REPROMED-Bénin, et Zakiath Latoundji, présidente l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB).

Dans un contexte marqué par le numérique et le digital, aucun secteur d’activités n’échappe à l’intelligence artificielle. Dans le secteur des médias, l’IA apparaît à la fois comme une opportunité et une menace, exposant la profession du journalisme en ligne à des enjeux et à des défis. Pour relever ces défis, le REPROMED-Bénin a initié MED’IA BENIN. L’atelier inaugural a lieu samedi 02 mars 2024 à la Maison des Médias de Cotonou sur le thème « L’Intelligence artificielle dans le journalisme : implications et innovations ». Une vingtaine de professionnels des médias en ligne (Web Tv, Web radio et Web journaux) ont pris part à la formation animée par Paul Arnaud Deguenon, Directeur Général de Benin Web TV. Occasion pour eux, de comprendre l’écosystème de l’IA et d’en apprendre sur quelques usages possibles dans le travail journalistique.

Le but visé à travers le MED’IA BENIN selon Gamaï Léonce Davodoun, est de « créer des creusets de réflexions et d’échanges entre acteurs des médias sur les problématiques, enjeux et défis liés à l’IA dans le journalisme, d’une part, et à renforcer les capacités des professionnels des médias sur les usages de l’IA dans le journalisme, d’autre part ».

Pour la présidente de l’UPMB, « l’IA est une innovation ». Elle a exhorté les professionnels de la presse en ligne à chercher à dénicher les opportunités qu’elle cache pour le métier, afin de s’adapter et devenir des journalistes de type nouveau.

Le REPROMED-Bénin après cette formation inaugurale, prévoit une série d’ateliers, de séminaires et de webinaires pour faciliter une meilleure maîtrise de l’IA dans le journalisme.

9 mars 2024 par