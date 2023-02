RDC vs Mauritanie délocalisé au Cameroun

Les Léopards de la République du Congo ne pourront pas accueillir la Mauritanie à domicile à l’occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023.

L’information a été confirmée ce vendredi 17 février par la Fédération mauritanienne de football (FFRIM). Elle a indiqué que cette affiche aura lieu le vendredi 24 mars (à 16h en temps universel) au Stade de Japoma, au Cameroun.

Cette délocalisation n’est pas surprenante dans la mesure où une nouvelle visite d’inspection effectuée la semaine dernière par la Confédération africaine de football (CAF) avait conclu à la non-homologation du Stade des Martyrs de Kinshasa et du Stade Kibassa-Maliba de Lubumbashi. Le seul espoir pour jouer au pays consistait à recourir au privé et au Stade du TP Mazembe, comme cela a déjà été le cas par le passé, mais cette alternative est visiblement tombée à l’eau.

Le match retour comptant pour la 4e journée aura lieu quelques jours plus tard à Nouakchott en Mauritanie, qui dispose quant à elle d’un stade homologué.

