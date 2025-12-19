vendredi, 19 décembre 2025 -

Can

RD Congo – Bénin : soutenez notre sélection nationale lors du match de la 1re journée de la CAN avec 1xBet !




Sponsor officiel de la CAN 2025, 1xBet revient sur les matchs d’ouverture du tournoi africain de football le plus prestigieux - des rencontres qui marquent le début de la course au trophée, où chaque match est rempli de tension et d’imprévisibilité.
Le bookmaker soutient une compétition qui offre traditionnellement aux fans des émotions intenses, de grandes sensations et une véritable intrigue footballistique, réunissant les meilleures équipes du continent et confirmant son statut de l’un des événements footballistiques les plus spectaculaires de l’année au niveau mondial.
Nous avons préparé un aperçu du premier match de l’équipe nationale du Bénin dans ce tournoi : leur adversaire sera l’équipe nationale de la RDC.
La sélection de la RD Congo surfe sur la vague de son succès lors des barrages africains de qualification pour la Coupe du monde. L’équipe est capable de faire mieux que sa 4e place de 2024, mais la clé sera une gestion intelligente des ressources : en mars, les Léopards disputeront un barrage intercontinental pour un billet pour le Mondial.
L’équipe nationale du Bénin est passée tout près de la qualification pour la Coupe du monde, et la déception de l’échec final n’a fait que renforcer ses ambitions. Ce parcours a prouvé que les Écureuils sont prêts à relever de grands défis et à rivaliser à armes égales avec les meilleures équipes.

Cotes : W1 – 1.694, X – 3.635, W2 – 6.02

La CAN 2025 se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Le pays, qui se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030, entend se présenter sous son meilleur jour en tant qu’hôte d’un grand tournoi de sélections nationales. Comme lors des trois éditions précédentes, 24 équipes nationales prendront part à la compétition.
Le meilleur site de paris sportifs, 1xBet, offre les meilleures cotes à ses clients. Nous sommes convaincus que notre aperçu vous aidera à placer des paris gagnants, sans oublier les principes du jeu responsable !

19 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Le jeudi 25 décembre férié pour la fête de Noël


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journée du jeudi 25 décembre 2025, Jour de Noël, est fériée, chômée (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis suspendent le programme Loto Visa


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les Etats-Unis suspendent le programme d’obtention de visa par loterie (…)
Lire la suite

Chabi Yayi attendu à la BEF le 26 décembre


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le secrétaire aux relations extérieures du parti ‘’Les Démocrates’’, (…)
Lire la suite

De faux médicaments saisis au marché de Houègbo


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La police a procédé, mercredi 17 décembre 2025, à la saisie de plus de (…)
Lire la suite

Patrice Talon justifie le mandat de 7 ans


18 décembre 2025 par Marc Mensah
Le président Patrice Talon a justifié, ce 18 décembre 2025, le mandat (…)
Lire la suite

La CENA forme les formateurs des agents électoraux


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a lancé ce jeudi 18 (…)
Lire la suite

Voyous et petits terroriste à l’origine de la mutinerie (Talon)


18 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face à la presse nationale et internationale ce jeudi 18 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Le policier Delcoz Kindjanhoundé déposé en prison


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le commissaire de police Landry Bignon Delcoz Kindjanhoundé a été (…)
Lire la suite

Prof. Dandi Gnamou élevée à la dignité de Grand Officier


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Professeure Dandi Gnamou a reçu, mardi 17 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

Suspension partielle d’entrée aux États-Unis pour les Béninois


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les États-Unis ont décidé d’imposer des restrictions d’accès à leur (…)
Lire la suite

Patrice Talon en conférence de presse ce jeudi


17 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon sera face à la presse béninoise ce (…)
Lire la suite

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 17 DÉC. 2025


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 17 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Les raisons du retard de la publication de la liste des agents électoraux


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a été confrontée à (…)
Lire la suite

AVIS DE RECRUTEMENT


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
ÉLITE INTERIM BÉNIN recrute un INGENIEUR TRAVAUX PRINCIPALdisponibilité (…)
Lire la suite

Le Bénin obtient 30 millions d’euros de la BERD


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) (…)
Lire la suite

Sounon Boké arrêté en flagrant délit de crime contre la sûreté de l’Etat


16 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sounon Boké Soumaïla, n’est plus libre de ses mouvements. Il est pris (…)
Lire la suite

Le Crystal Symphony fait une nouvelle escale au Port de Cotonou


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Port autonome de Cotonou a enregistré, le vendredi 12 décembre 2025, (…)
Lire la suite

2 personnes en prison pour assassinat


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une enquête a été ouverte après l’assassinat de Richard Gabin Gbédé, (…)
Lire la suite


