RD Congo – Bénin : soutenez notre sélection nationale lors du match de la 1re journée de la CAN avec 1xBet !

Nous avons préparé un aperçu du premier match de l’équipe nationale du Bénin dans ce tournoi : leur adversaire sera l’équipe nationale de la RDC.

La sélection de la RD Congo surfe sur la vague de son succès lors des barrages africains de qualification pour la Coupe du monde. L’équipe est capable de faire mieux que sa 4e place de 2024, mais la clé sera une gestion intelligente des ressources : en mars, les Léopards disputeront un barrage intercontinental pour un billet pour le Mondial.

L’équipe nationale du Bénin est passée tout près de la qualification pour la Coupe du monde, et la déception de l’échec final n’a fait que renforcer ses ambitions. Ce parcours a prouvé que les Écureuils sont prêts à relever de grands défis et à rivaliser à armes égales avec les meilleures équipes.

Cotes : W1 – 1.694, X – 3.635, W2 – 6.02

La CAN 2025 se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Le pays, qui se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030, entend se présenter sous son meilleur jour en tant qu’hôte d’un grand tournoi de sélections nationales. Comme lors des trois éditions précédentes, 24 équipes nationales prendront part à la compétition.

19 décembre 2025 par