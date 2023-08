Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que depuis peu, sur les réseaux sociaux , il y a des Béninois qui n’ont pas de verbes et d’adverbes assez durs, pour fustiger l’engagement du Benin à s’inscrire dans les résolutions de la CEDEAO, tendant à ramener l’ordre constitutionnel chez nos Cousins clichi Minguina, où un chef SUNTREV, avec certains de ses camarades, a braqué son client, menace dans un premier temps de le tuer en cas de tentative de délivrance ; avant depuis peu décidé plutôt de porter plainte contre lui et le juger, parce qu’il aura commis le crime d’ appeler au secours les voisons ….

Et vous tous, mes Neveux et Nièces qui pensez que le fiel que pissent ici sans retenue certains sur la CEDEAO, s’explique par le fait qu’ils avaient certainement rêvé que sa force en attente prête main forte aux chasseurs qu’ils avaient engagé en 2019 et 2021 pour couper le pays en deux, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

