samedi, 4 octobre 2025 -

Investiture du duo candidat de la mouvance à Parakou

R. Wadagni fait la promesse de servir avec intégrité, courage et constance




Romuald Wadagni et Mariam Talata ont été investis candidats de la mouvance présidentielle pour l’élection présidentielle, ce samedi 04 octobre 2025, au stade municipal de Parakou. Dans une ambiance chargée d’émotion, le duo a officiellement reçu le soutien des quatre grandes formations politiques de la majorité : l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), le Bloc Républicain (BR), Moele-Bénin et Renaissance Nationale.

Très attendu, le discours de Romuald Wadagni a mêlé souvenirs personnels, gratitude politique et engagement républicain. Visiblement ému de revenir à Parakou, il a évoqué avec tendresse les trajets qu’il effectuait autrefois avec son défunt père Nestor Wadagni.

Romuald Wadagni n’a pas manqué de rendre un hommage au président Patrice Talon, saluant son leadership, sa vision et les transformations profondes amorcées au Bénin depuis 2016. « Grâce à votre leadership et à votre vision, le Bénin a avancé plus qu’aucun autre pays d’Afrique sur ces 9 dernières années. (…) Vous avez réussi en si peu de temps de choses extraordinaires dans la vie des nations. Redonnez à notre peuple la fierté, démontrer que lorsque la vision, le leadership, le travail et les efforts sont réunis rien n’est impossible », a affirmé le candidat de la mouvance. Romuald Wadagni a fait la promesse d’être digne de cette confiance. « Je vous prie monsieur le président de demeurer un guide et un phare pour nous tous qui prendrons la relève », a-t-il ajouté.

Un binôme symbole de continuité et d’ouverture

Mariam Talata, actuelle vice-présidente, première femme à occuper cette fonction au Bénin est la colistière de Romuald Wadagni. Sa présence à mes côtés, souligne Wadagni est « le symbole de l’égalité de l’ouverture de la confiance que nous voulons donner à toutes les béninoises et à tous les béninois ». « C’est aussi le symbole de la symbiose et du lien indéfectible entre les générations à tout nécessaire pour bâtir une nation unie », a-t-il ajouté.

Le duo veut se positionner comme le visage d’une nouvelle phase de gouvernance, fidèle à la vision du régime actuel mais résolument tourné vers l’avenir. « Ma première conviction, c’est que la vision demeure claire et que les défis auxquels nous aurons à faire face les années à venir, ces défis sont connus. Le chemin est certes non mais les étapes les plus difficiles ont été déjà franchies ces 9 dernières années. (…) La seconde conviction est que dans un monde instable, dans une sous-région en crise notre plus grande force c’est notre unité nationale », a -t-il indiqué.

S’adressant longuement à la jeunesse, qu’il a qualifiée de "richesse, de force et d’avenir du Bénin". Wadagni a exprimé son ambition de "transformer l’énergie de chaque jeune en opportunité, les opportunités en réussite, et les réussites en dignité". Il a insisté sur son engagement à bâtir un avenir où "chaque jeune, d’où qu’il vienne, puisse rêver, entreprendre et réussir".

Une promesse de servir avec dignité

Romuald Wadagni a exprimé sa reconnaissance aux présidents des partis de la mouvance. Son discours s’est achevé sur une promesse solennelle : celle de servir le peuple avec "intégrité, courage et constance". Dans une atmosphère de ferveur militante, Romuald Wadagni et Mariam Talata entament ainsi leur course vers la présidence avec le soutien massif de la mouvance présidentielle.

Akpédjé Ayosso

4 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




