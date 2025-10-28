Qui représentera l’Afrique à la Coupe du monde 2026 : résultats des qualifications pour le tournoi clé de l’année prochaine

Les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde Afrique 2026 ont enthousiasmé les supporters, les enchantant avec des buts spectaculaires et des remontées époustouflantes.

Combien d’équipes africaines se qualifient pour le Mondial 2026 ?

L’élargissement de ce prestigieux tournoi a permis à l’Afrique de bénéficier de davantage de places pour la phase finale. Toutes les équipes ont été réparties en neuf groupes de six. Les vainqueurs se qualifieront directement pour le Mondial, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes passeront par les barrages pour une place aux éliminatoires intercontinentaux, où sera déterminé le participant final.

Groupe A

L’Égypte a bouclé les éliminatoires de la Coupe du monde sans le moindre revers : huit victoires et deux nuls. Mohamed Salah, comme toujours, a été le joueur monumental des « Pharaons ». Le « Roi d’Égypte » a inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives, devenant ainsi le meilleur buteur de son équipe et surpassant Didier Drogba au classement des meilleurs buteurs de tous les temps des qualifications africaines.

Le Burkina Faso a offert aux supporters le scénario le plus spectaculaire des qualifications. Les « Étalons » ont fêté leur passage vers la phase à élimination directe après un succès convaincant 3-1 contre l’Éthiopie au dernier tour. Mais le triomphe a ensuite cédé la place à la déception : l’Érythrée s’est retirée de la compétition préliminaire, ce qui a conduit à la décision de ne pas prendre en compte les points obtenus contre les lanternes rouges des poules, l’une d’elles comptant seulement cinq équipes. De ce fait, le Burkina Faso a quitté le top quatre des deuxièmes et s’est retrouvé derrière le Nigeria par différence de buts.

Groupe B

Le Sénégal a fait preuve de stabilité et de sang-froid, terminant à seulement deux longueurs de la RD Congo. À l’instar de l’Égypte, les Lions de la Téranga ont terminé le tournoi invaincus, avec Sadio Mané, ancien coéquipier de Mohamed Salah à Liverpool, comme principale force offensive. La RD Congo a terminé parmi les quatre premiers du classement et continuera de se battre pour une place aux barrages. Les Léopards retrouveront le Cameroun au premier tour des éliminatoires.

Groupe C

Pour l’Afrique du Sud, une qualification réussie a failli tourner au désastre. Teboho Mokoena, suspendu pour le match contre le Lesotho, est entré en jeu, ce qui a coûté les trois points aux Bafana Bafana. Cependant, l’Afrique du Sud s’est rattrapée lors du dernier tour en battant le Rwanda 3-0, prenant un point d’avance sur le Nigeria. La tragicomédie de l’élimination de l’Érythrée a joué en faveur des « Brésiliens d’Afrique », qui se sont hissés aux séries éliminatoires, où ils rencontreront le Gabon.

Groupe D

Le Cap-Vert a été l’une des plus grandes révélations du tournoi préliminaire, en battant le Cameroun, bien plus prestigieux, dans la course au billet direct pour la Coupe du monde 2026. Les « Requins Bleus » disputeront la phase finale de la compétition pour la première fois. Ils savent créer la sensation. Prenons l’exemple de Roberto Lopez, repéré par les recruteurs de la sélection en 2019 via LinkedIn. Né en Irlande, ce défenseur central a accepté de représenter la patrie de son père, devenant ainsi l’un des principaux artisans du succès du Cap-Vert.

Groupe E

Le Maroc retrouve le sommet : l’équipe de Walid Regragui a écrasé ses adversaires en remportant ses huit matchs de qualification. Les Lions de l’Atlas ont décroché 16 victoires de suite, battant ainsi le record de l’Espagne établi en 2008-2009.

Groupe F

Les champions d’Afrique en titre ont planté 25 buts lors des qualifications, devenant ainsi l’équipe la plus prolifique. Ils ont également conservé leur cage inviolée à 10 reprises. Malgré cette performance impressionnante, la Côte d’Ivoire n’a terminé qu’avec une unité d’avance sur le Gabon.

Le dernier tour de qualification a été un véritable test pour l’équipe Azingo : son leader, Pierre-Emerick Aubameyang, a été expulsé après avoir scoré quatre fois contre la Gambie (4-3) et suspendu pour le dernier match. Cependant, le Gabon a vaincu le Burundi sans son joueur vedette et a finalement tiré son épingle du jeu.

Groupe G

L’Algérie s’est facilement qualifiée pour la Coupe du monde 2026 et a par ailleurs révélé le talent de buteur de Mohamed Amoura. Auteur de 10 réalisations, l’attaquant de Wolfsburg est devenu le meilleur buteur du tournoi, devant Mohamed Salah. Autre sensation : Luca Zidane, le fils du légendaire Zinédine Zidane, a fait ses débuts dans les buts de l’équipe nationale algérienne.

Groupe H

La défense tunisienne peut être comparée à celle de la plateforme de paris sportifs AfroPari Afrique : elle neutralise habilement toutes les menaces. En 10 matchs de qualification, les Aigles carthaginois n’ont encaissé aucun but, récoltant près de deux fois plus de points que la Namibie, deuxième.

Groupe I

Le Ghana s’est qualifié sans problème (8 victoires en 10 matchs) et sera l’une des équipes les plus prometteuses de la phase finale de la Coupe du monde. Antoine Semenyo et Mohammed Kudus sont en excellente forme et ont littéralement pulvérisé la Premier League. Un équilibre parfait entre jeunesse et expérience est un atout majeur pour les Black Stars, qui devrait les aider à redresser la barre après avoir loupé leur prestation à la Coupe du monde au Qatar.

Vis l’ambiance et les sensations fortes avec AfroPari

La Coupe du monde 2026 accueillera un nombre record d’équipes africaines, dont des sélections expérimentées (Maroc, Sénégal et Égypte) et des débutants prometteurs (Cap-Vert). Nous attendons également avec impatience les matchs éliminatoires – la dernière chance pour le Gabon, la RD Congo, le Cameroun et le Nigeria. Suis l’action avec AfroPari, où le sport est à portée de main. La plateforme offre une protection maximale à chaque étape du jeu, de l’inscription au retrait.

Ne rate pas un Halloween rentable avec AfroPari !

Les footballeurs africains ne sont pas les seuls à remporter de grands succès. Ne manque pas notre promotion d’octobre : 20 % de cashback sur tous les paris placés du 26 octobre au 2 novembre ! Choisis des paris simples et combinés avec plus de 4 événements à une cote de 1,5 ou plus pour chaque issue, plonge dans le grand jeu et laisse les victoires des meilleurs footballeurs du monde devenir les tiennes !

28 octobre 2025 par