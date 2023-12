Qui était Laird Macgregor pionnier du commerce britannique sur le fleuve Niger ?

A partir de 1832, Laird Macgregor se consacra au développement du commerce avec l’Afrique de l’Ouest et notamment à l’ouverture des pays formant alors les protectorats britanniques du Nigeria. L’une des principales raisons pour lesquelles il agissait ainsi était sa conviction que cette méthode était le meilleur moyen de mettre fin à la traite négrière et d’améliorer la condition sociale des Africains.

Laird est né à Greenock , le fils cadet d’Agnès et de William Laird , fondateur de la société de construction navale Birkenhead du même nom.

Son grand-père paternel, John Laird, était marchand et cordier à Greenock tandis que son grand-père maternel, Gregor Macgregor, avait commandé un navire qui entreprenait des voyages entre Greenock et les Antilles . Le frère de Laird, John était lui-même un constructeur naval remarquable. Laird a fait ses études à l’Université d’Édimbourg .

Après avoir obtenu son diplôme, Laird rejoint l’entreprise familiale à Birkenhead, où il développe un intérêt pour la construction de bateaux à vapeur.

En 1837, Laird et Oldfield publièrent le Récit d’une expédition à l’intérieur de l’Afrique par le fleuve Niger en 1832, 1833, 1834 .

Laird ne s’intéressait pas seulement à l’Afrique. En 1837, il fut l’un des promoteurs d’une société créée pour exploiter des bateaux à vapeur entre l’Angleterre et New York, et en 1838, le Sirius , envoyé par cette société, fut le premier navire à traverser l’ Atlantique depuis l’Europe entièrement à la vapeur.

Entre 1835 et 1841, Laird fut impliqué dans la British and American Steam Navigation Company . L’entreprise a lancé un navire, le British Queen , qui assurait un service de courrier entre l’Angleterre et l’Amérique, mais cette entreprise n’a pas été rentable. Il a ensuite ajouté un autre navire, le Président, qui a disparu en route vers l’Angleterre depuis New York. L’entreprise ne survécut pas à la disparition du Président et la société de navigation fut liquidée en 1841.

Malgré l’échec de sa première expédition, Laird a continué à stimuler l’intérêt pour la promotion du commerce dans l’arrière-pays de l’Afrique de l’Ouest, en particulier au sein des colonies les plus proches de l’embouchure du Niger. Il a conseillé aux marchands de cultiver le commerce avec les intermédiaires côtiers comme objectif commercial principal et, comme objectif secondaire, d’envoyer un navire à vapeur à l’intérieur des terres pour courtiser les communautés de l’intérieur et contourner les intermédiaires côtiers.

En 1841, lorsque le blocus britannique de la côte de l’Afrique de l’Ouest ne parvint pas à mettre un terme à la traite transatlantique des esclaves, la croyance de Laird dans le commerce légitime comme moyen de dissuasion contre la traite des esclaves céda la place à l’idée qu’une main-d’œuvre bon marché grâce à une émigration sans restriction vers les Antilles paralyserait le commerce des esclaves tout en augmentant la production de sucre. En 1838, après l’élimination du système d’apprentissage aux Antilles, mettant fin à l’esclavage, Laird a préconisé l’émigration volontaire des Africains vers les Antilles comme moyen de réduire l’esclavage et également de mettre les Africains en contact avec les Européens et leur culture. Il a exprimé ces opinions devant un comité parlementaire restreint sur la côte ouest de l’Afrique en 1842 et devant la Convention générale anti-esclavagiste en 1843.

Laird n’est jamais retourné en Afrique de l’Ouest. Cependant, suite au regain d’intérêt du gouvernement pour les affaires de l’Afrique de l’Ouest après la nomination de John Beecroft comme consul dans les rivières pétrolières et l’annexion de Lagos en 1851, Laird soumit une proposition au gouvernement pour une communication postale régulière par bateau à vapeur entre l’Angleterre et l’Afrique de l’Ouest. La proposition a trouvé la faveur du gouvernement et il reçut un contrat postal comprenant des subventions gouvernementales. En 1852, il cofonde la Société africaine de navigation à vapeur. En 1854, il installe, avec le soutien du gouvernement, un petit paquebot, le Pléiade. Sous WB Baikie , le navire a effectué un voyage réussi qui a permis à Laird de convaincre le gouvernement de signer des contrats pour des voyages commerciaux annuels par des bateaux à vapeur spécialement construits pour la navigation sur le Niger et la Bénoué. Diverses stations furent fondées sur le Niger, et bien que le soutien du gouvernement ait été retiré après la mort de Laird et Baikie, les commerçants britanniques ont continué à fréquenter le fleuve, que Laird avait ouvert avec peu ou pas d’avantage personnel.

En 1837, Laird épousa la fille du colonel Edward Nicolls , Eleanor Hester Nicolls (1811-1898).

Macgregor Laird est décédé à Londres le 9 janvier 1861.

