Qui est le nouveau directeur de l’ADAC William Codjo ?

En Conseil des ministres, mercredi 31 mai 2023, Kuami Hervé William Codjo a été nommé directeur de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC).

Kuami Hervé William Codjo est le Directeur de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture. Le nouveau directeur maîtrise bien le secteur de la culture et des arts. C’est un expert en économie et gouvernance de la culture. Il a mené des missions pour plusieurs organismes tels que l’Unesco, l’Union Européenne, l’OIF, la CEDEAO, l’UEMOA, l’Institut Goethe, l’Institut Français, le PNUD etc.

Hervé William Codjo a aussi réalisé des missions d’assistance technique pour des Etats dans le cadre de la formulation des politiques publiques en matière de culture (Burkina Faso, Vietnam, Haïti, Mali, Ethiopie, Gabon, RCA, Tchad etc.). Le patron de l’ADAC a une expérience couvrant la plupart des pays africains et d’autres zones géographiques ( l’Europe, l’Asie et les Caraïbes), en formulation de programmes, projets et stratégies de développement culturel, la formation d’entrepreneurs culturels, la mise en place de mécanismes de financement des industries culturelles, l’évaluation de programmes de développement dans le domaine de la culture et des industries créatives (Algérie, Bénin, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Maroc, Tunisie, Togo, Cameroun). En sa qualité d’expert, il a été à la tête d’une équipe en charge de la mise en œuvre du programme ACP-EU Culture à Bruxelles.

Hervé William Codjo est actuellement expert de plusieurs organismes sur des programmes. Il s’agit du PNUD pour l’élaboration du programme-cadre de la culture en République de Guinée ; de l’OIF pour le programme ARPIC au Mali, d’Africalia pour l’évaluation du programme « Afrique créative » de l’Agence Française de Développement (AFD), de l’Institut Français pour le programme « Ressources éducatives » de l’AFD. Il est aussi l’un des membres de l’équipe d’experts de l’UEMOA pour la conception d’un mécanisme régional de promotion des industries culturelles et créatives (ICC) et l’un des experts d’AFREXIMBANK chargés de fournir des outils techniques pour le financement des ICC en Afrique.

Plusieurs évaluations ont été confiées au directeur de l’Agence de développement des arts et de la culture. Il a été chargé entre autres de l’évaluation du Programme de l’UNESCO pour la réhabilitation du patrimoine culturel du nord-Mali à Tombouctou, de l’évaluation du programme « Patrimoine » de l’Union Européenne en Algérie, de la formation des acteurs sur la valorisation économique des sites du Patrimoine mondial au Sénégal, au Rwanda, au Mali, à Madagascar et au Gabon avec le Fonds Africain du Patrimoine Mondial basé en Afrique du Sud.

Hervé William Codjo enseigne l’économie de la culture à l’Institut Korê des Arts et Métiers (IKAM) de Ségou au Mali et à l’Ecole du Patrimoine Africain (EPA) à Porto-Novo au Bénin. Ancien employé d’Ecobank-Bénin, le directeur de ADAC a un diplôme de 3e cycle en création, reprise et développement d’entreprises de l’Institut de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat (IFE), un consortium d’universités et de grandes écoles francophones (ESCP-EAP, Montesquieu Bordeaux IV, UQTR, ULB, HEC Montréal), de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et basé à l’Ile Maurice avec une spécialisation en finance (mention « Distinction »).

Titulaire d’un bac G2 et d’un bac G3 au lycée FM Coulibaly de Cotonou, il a une maitrise en sciences de gestion à l’Université Nationale du Bénin (UNB). Hervé William Codjo est aussi titulaire d’une spécialisation en formation de formateurs en gestion de projets et entreprises culturels de HEC Montréal. L’Agence de développement des arts et de la culture qu’il dirige dorénavant a pour mission de promouvoir et de valoriser les arts visuels sur toutes leurs formes.

