Qui est Serge Ekue, le nouveau président de la BOAD ?

Serge Ekue est le nouveau président de la Banque Ouest africaine de développement (BOAD). Nommé après avis favorable de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UMOA pour un mandat de 6 ans, il remplace l’ancien président Christian Adovèlandé.

Serge Ekué est né en 1966 à Porto-Novo (Bénin) de parents diplomates béninois. C’est en France qu’il fait ses études et rejoint l’Institut d’études politiques de Bordeaux et de l’Université Paris V où il obtient un DESS banque et finance en 1994. Diplôme en poche, il intègre Natixis et en gravit les échelons. En 2005, il est nommé correspondance des marchés de capitaux (trésorerie, trading taux, change et crédit, vente et stratégies, structuration, recherche de crédit).

Avec une expérience de plus de quinze années dans le commerce, la gestion des risques et la distribution, Serge Ekue a passé la plupart de sa carrière dans des Marchés des capitaux pour des institutions internationales différentes et principalement pour le Groupe Natixis. Comme le Responsable de Marchés émergents Mondiaux pendant la période 2007-2010, il avait avec succès lancé un secteur d’activité de multinationale émergente complet avec marchés locaux en Chine, Viêt-Nam, Russie et Offshore avec structuration de dette Supras Corporates et commerce externe de dettes.

Serge Ekué en qualité de Directeur des marchés de capitaux Asie Pacifique de Natixis prend en 2016 l’intérim à la tête de la zone Asie Pacifique. Depuis 2009, il est membre du conseil d’administration du Club XXIème siècle et siège au conseil de surveillance de FinanCités, une société de capital-risque solidaire dont la vocation est de soutenir les toutes petites entreprises des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il s’est vu remettre le prix du meilleur manager de la diaspora en 2015 par les bâtisseurs de l’économie africaine.

La prise de fonction du nouveau président de la BOAD e M. Serge Ekue est prévue pour le 28 août 2020.

A.A.A

18 août 2020 par