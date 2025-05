Qui est Léon XIV, le nouveau pape élu ?

L’église catholique a un nouveau pape. Le cardinal américain Robert Francis Prevost, âgée de 69 ans, a été élu 267e souverain pontife, ce jeudi 08 mai 2025. Le successeur de François a pris le nom de Léon XIV.

QUI EST ROBERT FRANCIS PRÉVOST, ÉLU PAPE LÉON XIV ?

Carrière

Né d’un père français et d’une mère italienne, il étudie au petit séminaire des religieux de Saint-Augustin, l’ordre auquel il restera attaché, et dans lequel il entre le 1er septembre 1977, prononce ses vœux l’année suivante, et fait sa profession solennelle en 1981. Simultanément, il obtient une licence en mathématiques à la prestigieuse université Villanova (1977), et une en théologie à Chicago ; ordonné prêtre à Rome le 19 juin 1982, c’est là qu’il prépare une licence puis un doctorat en droit canonique (avec une thèse sur le rôle du prieur des Augustins), chez les dominicains de l’Angelicum (1984). Il devient alors missionnaire augustin au Pérou, une expérience qui le marque profondément, comme chancelier d’une prélature territoriale reculée, Chulucanas. Rentré aux Etats-Unis, il est en 1987-1988 promoteur des vocations et responsable des missions dans la province augustine de Chicago. Mais il retourne au Pérou pour les 10 années suivantes, où il est professeur de droit canonique et directeur du séminaire diocésain de Trujillo, tout en exerçant d’autres fonctions en paroisse et comme official diocésain (juge canonique au nom de l’évêque). En 1998, il est élu supérieur provincial des Augustins du Midwest (province Notre-Dame du Bon Conseil), et rentre à Chicago pour exercer sa charge. En 2001, le chapitre général des Augustins l’élit prieur général, supérieur de leur ordre au niveau mondial, au cours d’une élection de 20 minutes, la plus rapide de leur histoire… Il reste à ce poste pendant deux mandats jusqu’en 2013, puis devient brièvement directeur des études du prieuré Saint-Augustin de Chicago.

En novembre 2014, il est nommé par François administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo au Pérou pendant sa vacance, et reçoit la consécration épiscopale ; c’est finalement lui qui est choisi comme nouvel évêque en 2015. Devenu un des vices-présidents de la Conférence épiscopale du Pérou (2018-2015), et administrateur du diocèse voisin de Callao, il reçoit des fonctions à la Curie romaine comme membre des Dicastères pour le Clergé (2019) et pour les Évêques (2020). En janvier 2023, à la surprise générale, François, à qui il a fait très bonne impression en audience privée, l’élève au rang d’archevêque à titre personnel, et surtout le nomme préfet du Dicastère pour les Évêques, succédant au très puissant et controversé cardinal cananadien Marc Ouellet. Cette nomination est d’autant plus inattendue que Robert Prevost, s’il a certes été supérieur général de son ordre, n’a jamais occupé un siège diocésain de grande importance. En juillet 2023, il est créé cardinal diacre, et encore élevé au rang de cardinal-évêque du diocèse suburbicaire d’Albano en février 2025. Le fait qu’il soit membre de 7 dicastères de la Curie, comme de la Commission pour l’Etat du Vatican, montre assez la confiance que lui témoigne François.

Profil

Robert Prevost, après une première carrière très honorable au sein de l’ordre des Augustins, a connu encore une ascension fulgurante par la faveur du pape François. Il n’est pas difficile de deviner que le pape apprécie en lui son expérience de pasteur de terrain dans les périphéries de l’Eglise, auprès de populations pauvres et isolées, de même que le réseau relationnel tissé aux Etats-Unis dans la mouvance de son ordre. Son sens de l’écoute, sa maîtrise des dossiers et sa capacité de synthèse sont hautement loués par ses interlocuteurs. Seul son relatif manque de notoriété empêche encore de le considérer comme papabile ; en revanche, par ses fonctions à la tête du Dicastère chargé de sélectionner les évêques, qui font de lui le véritable DRH de l’Eglise universelle (il est aussi, ex officio, à la tête de la très stratégique commission pontificale pour l’Amérique latine), il figure d’ores et déjà comme un grand électeur du conclave.

