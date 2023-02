Quenum et Mathys lancent officiellement les épreuves

Le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys et son collègue de la justice et de la législation, Séverin Quenum ont procédé au lancement officiel samedi 11 février 2023, des épreuves écrites du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. 981 candidats dont 317 femmes affrontent les différentes épreuves au CEG Sainte Rita de Cotonou.

La phase écrite du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice désormais effective. Les épreuves ont été lancées samedi 11 février au CEG Sainte Rita. Pour ce concours, toutes les dispositions ont été prises pour un déroulement sans anicroche, a rassuré Adidjatou Mathys, ministre du travail et de la fonction publique.

Selon le ministre de la justice, les 100 auditeurs de justice qui seront recrutés pourront accéder plus tard, au grade de magistrat. L’objectif du concours fait savoir Séverin Quenum, est de recruter du personnel pour animer l’ensemble des juridictions spécialisées auxquelles s’ajoutent les juridictions judiciaires qui existaient auparavant. Il s’agit selon le ministre, de renforcer le personnel judiciaire,

de rajeunir les équipes et de créer en même temps de nouveaux emplois afin de permettre aux jeunes d’accéder à des emplois décents ; le corps de la magistrature étant selon lui, « un corps d’élite ».

La phase écrite du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice lancée ce samedi, s’achève dimanche 12 février 2023.

F. A. A.

