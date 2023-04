Sévérin Quenum, Dona Jean-Claude Houssou et Hervé Hêhomey, respectivement ministre de la Justice, de l’énergie et des transports ont été débarqués du gouvernement Talon, lundi dernier. En marge du Conseil des ministres ce mercredi 19 avril 2023, le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji est revenu sur le départ de ces trois ministres.

« La constitution de notre pays prévoit que le président de la République nomme ses ministres et détermine leurs attributions. De même, qu’il a la prérogative pour mettre fin à leurs fonctions », a rappelé Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, à propos du remaniement ministériel intervenu le lundi dernier.

En ce qui concerne le remplacement des ministres Sévérin Quenum, Dona Jean-Claude Houssou et Hervé Hêhomey, chargés respectivement de la Justice, de l’énergie et des transports, a fait qu’ « il ne sied pas de s’attarder sur les raisons supposées ou réelles du départ de telle ou telle personnalité de l’équipe ».

« Il faut juste considérer que ces personnalités sont arrivées en bout de course avec l’équipe actuelle. Le temps pour d’autres, de venir faire leur preuve », a précisé Wilfried Léandre Houngbédji, mercredi 19 avril 2023, en marge du Conseil des ministres.

