Quelques images de la première séance d’entraînement des Guépards

Comme annoncé, Gernot Rohr et ses poulains ont démarré dans la soirée de ce lundi 04 septembre 2023 leur préparatifs pour le match décisif à Maputo le 09 prochain face au Mozambique.

Les choses sérieuses ont démarré ce lundi soir au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les Guépards du Bénin y étaient comme programmé pour leur première séance d’entraînement avant le départ pour le Mozambique. Avec un groupe presque au complet, Rohr a dirigé la séance qui s’est tenue dans une bonne ambiance. Stéphane SESSEGNON et ses coéquipiers ont effectué plusieurs exercices, allant de l’échauffement aux ateliers de circulation et de la conservation de balle et bien d’autres. La séance était ouverte aux médias et au public.

Ils sont 22 joueurs sur les 25 convoqués qui ont pris part à cette première séance d’entrainement. Oliver Verdon , Mattéo Ahlinvi et David Kiki sont attendus ce mardi.

Quelques photos de la première séance d’entraînement :

J.S

5 septembre 2023 par