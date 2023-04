Quelques Extraits des propos du Chef de l’Etat face aux sojaculteurs

Le Chef de l’État, Monsieur Patrice TALON, en présence du Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale, Abdoulaye BIO TCHANÉ, du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi DOSSOUHOUI, et du Ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou ASSOUMAN, a tenu une séance de travail avec les responsables de l’Union Nationale des Producteurs de Soja au Bénin (UNAPS-Bénin), de l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) et de la Fédération Nationale de Producteurs de Coton du Bénin (FNPC), ce mardi 11 Avril 2023 au Palais de la Marina.

Votre journal publie ici en intégralité quelques extraits des propos du Chef de l’Etat .

13 avril 2023 par