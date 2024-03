Quelles stratégies de relance Post Covid-19 inclusives pour les femmes du secteur non formel au Sud du Bénin

Les travailleurs du secteur non formel semblent avoir particulièrement été affectés par la détérioration des conditions économiques au cours de la crise sanitaire liée à la Covid-19 (A. Josephson et al., 2020 ; K. Austrian et T. Abuya, 2020).

C’est le cas au Bénin où les femmes opérant en majorité

dans ledit secteur, ont déclaré avoir été éprouvées sur le plan économique, par les mesures de riposte contre la pandémie. A ce jour, la plupart des travailleurs du secteur non formel béninois semblent en marge des mécanismes de protection sociale développés contre la Covid-19, lespouvoirs publics ayant privilégié les entreprises du secteur formel (J. Igué, 2020).

La présente note met en relief les effets économiques de la crise sanitaire sur les femmes opérant dans le secteur non formel. L’enjeu est de développer des stratégies adaptées de

relance postpandémique destinées à soutenir leur autonomisation.

Résumé||

|La présente note s’inspire d’une étude qui a porté sur les « effets de la Covid-19 et du Cordon Sanitaire (COSAN) sur la situation des femmes au Sud-Bénin », réalisée entre août

et septembre 2023 par le projet « Rise Bénin ».

Les résultats révèlent qu’en moyenne 80% des femmes opérant dans le secteur non formel ont déclaré avoir été éprouvées par les effets économiques de la Covid-19.

Parmi elles, les commerçantes étaient relativement plus touchées que les femmes des autres secteurs d’activité.

Face à la vulnérabilité de ces femmes, il est important que les pouvoirs publics promeuvent à leur profit, des mécanismes souples et durables d’accès aux crédits à taux très réduits pour

renforcer leurs activités génératrices de revenus et leur résilience face aux crises.|

23 mars 2024