Sport

Quelles chances pour le Bénin à la CAN 2025-2026 ?




Les Guépards se préparent activement pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroulera au Maroc du 18 décembre au 21 janvier prochain. Peuvent-ils rééditer leur exploit de 2019 en se qualifiant pour les quarts de finale, ou atteindre les demi-finales ?

Les Guépards portent tellement bien leur nom qu’ils ont couru deux lièvres à la fois. Tout d’abord, la Coupe d’Afrique des Nations pour laquelle ils se sont qualifiées et où ils seront opposés dans le groupe D au Sénégal, à la République démocratique du Congo (RDC) et au Botswana. Ensuite, la Coupe du monde de football. S’ils ont échoué d’un cheveu à se qualifier pour cette compétition qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les matchs qui les ont opposé au Nigeria, à l’Afrique du Sud au Lesotho, au Rwanda et au Zimbabwe leur ont permis de renforcer la cohésion du groupe.

Cohésion et énergie

Cette frustration d’avoir échoué à un point de la qualification directe et celle d’être resté sur le ban de touche en raison d’un goal-average défavorable pour la place de barragiste (que l’équipe béninoise laisse au Nigeria) peut aussi générer la rage de vaincre. Car les Guépards ont la possibilité de se qualifier au moins pour le tour suivant, sinon plus. Leurs bonnes performances les ont fait grimper d’une place dans le classement mondial FIFA : de la 93e à la 92e place. Pendant la phase éliminatoire de la Coupe du Monde, ils ont enchaîné deux victoires consécutives et une série de trois matchs sans encaisser le moindre but (1-0 contre le Zimbabwe, 4-0 contre le Lesotho, 1-0 contre le Rwanda), une solidité défensive impressionnante, une cohésion collective inédite. Comme l’ont rappelé de nombreux commentateurs : « Oui cette équipe a grandi ». L’équipe a su se renouveler et compenser le départ de quelques cadres dont Stéphane Sessègnon. Ce dernier a trouvé en Steve Mounié un digne successeur. Steve Mounié n’est plus qu’à cinq buts du record (24) de son prédécesseur. Capitaine de la sélection, l’attaquant d’Augsbourg prêté au club turc d’Alanyaspor est reconnu pour son rôle majeur. « L’impact de l’attaquant va au-delà des buts marqués. Il inspire la cohésion et l’énergie sur le terrain... Sa présence façonne la stratégie et le moral de l’équipe, le rendant indispensable à la campagne du Bénin. », assurent les commentateurs sportifs. Steve Mounié va jouer sa deuxième CAN et espère bien pousser ses coéquipiers à renouveler l’exploit de 2019 quand le Bénin avait atteint les quarts de finale, perdue de peu (0-1) face au Sénégal.

« De belles choses à faire »

L’équipe des Guépard a également su se souder autour d’un solide entraîneur-sélectionneur Gernot Rohr, arrivé en 2023. L’ancien jouer du Bayern qui a entraîné de nombreux clubs (Girondins de Bordeaux, Nice...) et équipes nationales (Gabon, Niger, Nigeria...) n’usurpe pas son surnom de « magicien / sorcier du foot béninois ». Il a réussi l’exploit de qualifier le Bénin pour la CAN alors même que l’équipe a été contrainte de jouer tous ses matchs de qualification à l’extérieur (en Côte d’Ivoire) car le Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou est encore en travaux, et donc pas encore homologué pour les compétitions internationales. Gernot Rohr admet que le groupe dans lequel il est tombé « est difficile » avec le Sénégal (18e au classement FIFA) qui est « le favori » et la RDC (60e Fifa) qui a été demi-finaliste à la dernière CAN qui s’est déroulée en 2023 en Côte d’Ivoire. La qualification est à portée de mains pour les joueurs béninois. Au terme de la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale. Ne pas atteindre les huitièmes serait vécu par les supporters comme un échec. Cependant, le sélectionneur se veut rassurant « Il y a de belles choses à faire avec cette équipe de jeunes dont la moitié à moins de 23 ans ». Réponse le 31 décembre pour savoir si les Guépards iront en huitième de finale et début janvier s’ils atteignent les quarts.

7 novembre 2025




