Quatre personnes interpellées après l’assassinat d’un jeune homme à Sèkandji

Un jeune homme, la vingtaine environ, a été assassiné dans la nuit du mercredi au jeudi 05 octobre 2023 à Sèkandji, une localité de la commune de Sèmè-Kpodi, département de l’Ouémé. L’enquête ouverte par la police a permis d’appréhender 04 présumés assassins.

Une soirée de détente entre amis vire au drame à Sèkandji, dans la commune de Sèmè-Kpodji. Brice et Epiphane, deux jeunes amis s’étaient rendus dans un bar situé à PK 10 pour une soirée. Au terme de la soirée, ils se sont retrouvés dans l’incapacité de payer la facture. Brice propose le paiement via Mobile Money, mais la plateforme selon l’information rapportée par nos sources, semble inaccessible. Survient une altercation entre les gérants du bar et les deux amis.

Dans la foulée, Epiphane décide d’aller chercher de l’argent chez lui à la maison, tandis que son ami Brice est gardé dans les locaux du bar. A son retour, il se rend compte que Brice n’était plus sur les lieux. Il se rend alors à son domicile s’enquérir de ses nouvelles, quand l’épouse de ce dernier lui apprend que son mari n’est pas encore rentré. Tout furieux, Epiphane retourne encore dans le bar. Il rencontre cette fois-ci un groupe de jeunes, et une vive altercation éclate entre eux ; il aurait été agressé.

Le lendemain, Epiphane se rend au poste de police pour une plainte quand on l’informe que le corps sans vie de son ami Brice a été retrouvé dans un bas-fond non loin du bar où ils avaient bu la veille.

A l’instar du gérant du bar, et 02 autres personnes, il sera gardé au commissariat de police pour des besoins d’enquête.

F. A. A.

9 octobre 2023 par ,