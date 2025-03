Quatre personnes arrêtées pour cambriolage et vol de moto

Une opération menée par les éléments du commissariat de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, a permis d’interpeller 03 présumés cambrioleurs et un voleur de moto le jeudi 27 mars 2025. Ils seront présentés très bientôt au procureur de la République.

Des auteurs présumés des cambriolages enregistrés ces derniers jours à Godomey, Gbodjè, et à Hêvié, dans la commune d’Abomey-Calavi sont arrêtés par la police. Une opération des éléments du commissariat de Godomey a permis de les interpeller jeudi 27 mars 2025.

Les mis en cause sont accusés d’avoir cambriolé une auberge, un domicile privé et une église à Gbodjè. L’enquête ayant conduit à leur interpellation a été ouverte suite à des plaintes répétées des victimes. Ces malfrats ont été pris en flagrant délit lors d’un cambriolage d’église à Hêvié.

La perquisition effectuée dans leurs domiciles a permis de procéder à la saisie de plusieurs objets, notamment des régulateurs, des baffles, des chaises en plastique, portes et carreaux, des ustensiles de cuisine et plusieurs autres objets volés.

Hormis ces cambrioleurs, un autre individu a été arrêté le même jour pour vol de moto à Cocotomey. Il a profité de l’inattention d’une dame pour voler sa moto de marque Haojue. L’équipe de patrouille a pu l’appréhender grâce à l’appui des conducteurs de taxi-moto (Zemidjans). Le mis en cause en fuyant s’est fracturé une jambe.

Ils seront tous présentés au procurer de la République dans les jours à venir.

F. A. A.

31 mars 2025 par