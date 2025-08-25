Quatre médailles pour le Bénin au Championnat d’Afrique Cadets et Juniors

Le Championnat d’Afrique Cadets et Juniors de Taekwondo s’est achevée, samedi 23 août 2025 à Abuja, au Nigéria. Le Bénin au terme de cette compétition s’en sort avec 4 médailles dont 1 en or.

Une médaille d’or, deux médailles d’argent et une médaille de bronze, c’est la moisson des athlètes béninois au Championnat d’Afrique Cadets et Juniors de Taekwondo qui s’est déroulée à Abuja, au Nigéria. Les athlètes béninois au cours de la compétition se sont illustrés avec beaucoup d’engagement dans leurs catégories, démontrant aux yeux du public, que le Taekwondo au Bénin a un bel avenir.

Liste des médaillés béninois

– ANIAMBOSSOU Gracias : Médaille d’or – (Cadette +59 kg)

– AHOUNOUGAN Raph : Médaille d’argent – (Cadet -53 kg)

– Selena Maureen Ahouéfa LINDE : Médaille d’argent – (Cadette -55 kg)

– Olushegun I.S. ADJITCHE : Médaille de bronze – (Junior -73 kg).

