Quatre décrets adoptés ce mercredi en Conseil des ministres

Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont tenu ce mercredi 18 février 2026, la session ordinaire du Conseil des ministres. Trois décrets ont été adoptés au cours des travaux.

Au chapitre des mesures normatives, le gouvernement a adopté trois décrets ce mercredi 18 février 2026 en Conseil des ministres. Il s’agit des décrets portant :

– création de l’Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques.

– modification de l’article 10 des statuts du Bureau béninois du Droit d’auteur et des Droits voisins (BUBEDRA) ;

– déclassement d’une portion du domaine public maritime dans le cadre de l’aménagement de la Route des pêches ; et le décret

– fixant les conditions de circulation des véhicules de transport et de préservation du patrimoine routier national en République du Bénin.

18 février 2026 par ,