Quatre Béninois parmi les officiels à la CAN 2021

La Confédération africaine de football (CAF) vient de dévoiler les membres de la délégation officielle à la CAN Cameroun 2021. Parmi les officiels, quatre sont du Bénin.

La délégation de la CAF à la CAN cameroun 2021 est composée de 219 officiels. Quatre délégués sont du Bénin. Il s’agit du président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus en tant que membre du Comité exécutif ; Félix Peperipe Sohoundé, l’arbitre Rosalie Ndah Tempa et Hervé Dassoundo, nouveau directeur marketing de la CAF.

Il n’y a aucun Béninois dans les commissions techniques. Le Bénin est peu représenté dans cette délégation de plus de 200 officiels.

La CAN 2021 est la 33ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Elle se déroule du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

5 décembre 2021 par