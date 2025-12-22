lundi, 22 décembre 2025 -

Les Guépards à la CAN Maroc 2025

Quand l’apparat devient langage national




Au Maroc, à l’occasion de la CAN 2025, les Guépards du Bénin n’ont pas seulement représenté une équipe nationale. Ils ont porté un récit.

La tenue d’apparat choisie pour l’arrivée des Guépards du Bénin à la CAN 2025 n’est ni décorative ni anecdotique. Elle est un geste symbolique fort, pensé et conçu par Jerry Sinclair, créateur béninois, à travers une écriture vestimentaire qui dépasse la mode pour entrer dans le champ de la représentation nationale.

Ce choix vestimentaire dit quelque chose d’essentiel : le Bénin n’est pas un territoire fragmenté, mais un espace de résonances.

À travers cette tenue, un clin d’œil assumé au septentrion, c’est tout un peuple qui se retrouve concerné.

Dans un pays où l’on a parfois opposé les régions, cette tenue propose un autre imaginaire : celui d’un Bénin où les différences ne divisent pas, mais s’additionnent.

En confiant cette mission à un créateur béninois, le message est clair : Le récit national peut et doit être écrit par ceux qui le vivent, le pensent et le ressentent.

Ce n’est pas seulement une tenue. C’est une image du Bénin que nous envoyons au monde.

22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou




