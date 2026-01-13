mardi, 13 janvier 2026 -

Dégradation de la gouvernance :

Quand l’affaiblissement de l’État nourrit l’insécurité




En Afrique, l’insécurité ne relève pas uniquement de la violence armée. Elle s’enracine aussi dans l’érosion progressive des institutions civiles, la concentration du pouvoir exécutif et l’affaiblissement des contre-pouvoirs. En 2025, la dégradation de la gouvernance apparaît comme l’un des facteurs les plus structurants de l’instabilité durable, à rebours de certains États où la solidité institutionnelle a permis de contenir les tentatives de rupture de l’ordre constitutionnel.

Une tendance continentale clairement établie
Les données publiées par le Africa Center for Strategic Studies montrent une évolution nette : le nombre d’États africains classés comme démocratiques recule, tandis que les régimes hybrides ou autoritaires progressent. Cette transformation institutionnelle s’accompagne d’une détérioration des indicateurs de sécurité, notamment dans les pays où les mécanismes de contrôle parlementaire, judiciaire et médiatique ont été affaiblis. Contrairement à une idée persistante, la centralisation du pouvoir ne produit pas automatiquement une meilleure efficacité sécuritaire. Les comparaisons régionales indiquent même que les États où l’espace civique s’est le plus refermé figurent parmi ceux où la violence armée progresse le plus rapidement, qu’elle prenne la forme d’attaques jihadistes, de violences communautaires ou de criminalité organisée.

L’urgence sécuritaire comme mode de gouvernement
Dans plusieurs pays, l’insécurité a servi de justification à l’installation durable de régimes d’exception : états d’urgence prolongés, restrictions des libertés publiques, marginalisation des acteurs civils. Présentée comme transitoire, cette gouvernance par l’urgence tend à s’inscrire dans le temps long. Elle affaiblit la confiance entre l’État et les citoyens et réduit la capacité des institutions locales à prévenir les conflits avant qu’ils ne s’aggravent. Les recherches en sciences sociales et en santé publique, notamment celles mobilisées par l’INSERM, rappellent que l’exposition prolongée à un climat d’insécurité politique et de défiance institutionnelle a des effets mesurables : stress chronique, repli communautaire, fragilisation du lien civique. Autant de facteurs qui nourrissent, à moyen terme, les cycles de violence.

Le Bénin, une résilience institutionnelle sous vigilance
Dans ce contexte régional dégradé, le Bénin se distingue par une stabilité institutionnelle relative. Celle-ci ne relève ni d’une exception structurelle ni d’une absence de menaces. Elle repose sur la continuité de l’ordre constitutionnel, la solidité de la chaîne institutionnelle et le maintien de canaux de dialogue politique, y compris dans un environnement régional sous tension. L’échec d’une tentative de coup d’État a constitué un test majeur pour cette architecture institutionnelle. La réponse apportée — prioritairement judiciaire et institutionnelle — a permis de contenir la crise sans basculer dans une militarisation excessive du champ politique. Ce choix a renforcé la lisibilité de l’action publique, tout en contribuant à préserver la confiance des partenaires régionaux et internationaux.

Les analyses du Africa Center soulignent que les États dont la gouvernance demeure lisible, prévisible et ancrée dans des cadres régionaux coopératifs disposent d’une capacité accrue à absorber les chocs sécuritaires. À cet égard, l’ancrage du Bénin dans les mécanismes de coopération ouest-africains constitue un facteur de résilience, tant sur le plan sécuritaire qu’économique.

Sécurité et gouvernance, une équation indissociable
La tendance observée en 2025 rappelle une réalité essentielle : la sécurité ne se décrète pas uniquement par la contrainte. Elle se construit dans la durée, à travers des institutions crédibles, une justice fonctionnelle et des politiques publiques capables d’anticiper plutôt que de réagir dans l’urgence. Là où la gouvernance se délite, l’insécurité trouve un terrain favorable. À l’inverse, là où l’État demeure présent, responsable et coopératif — y compris face aux tentatives de déstabilisation — la violence peine à s’installer durablement. Le cas béninois illustre ainsi, à contre-courant de certaines dynamiques régionales, que la résilience institutionnelle demeure l’un des remparts les plus efficaces contre l’insécurité chronique.

13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




